Fiorentina, il colpo di Mezzanotte. L'ultima idea è Rodri Sanchez. Per Vargas serve uno sforzo

Firenze, 18 gennaio 2024 - Palla al campo. Adesso più che mai. Pure Vincenzo Italiano non ha voluto parlare di mercato. Troppo importante tenere la concentrazione sul Napoli, con l'obiettivo di conquistarsi la finalissima della Supercoppa. Dirigenti a Riyad con la squadra, attendersi scossoni di mercato adesso non si può. Se ne riparlerà al rientro del gruppo in Italia, sperando che sia posticipato alla prossima settimana. In ogni caso il tecnico si era rassegnato da diversi giorni. Nessun rinforzo in attacco, il solo Faraoni ha arricchito la rosa a disposizione.

I nomi che circolano sono sempre gli stessi ormai da giorni, tranne un'eccezione: Rodri Sanchez del Betis Siviglia. Calciatore classe 2000 che non rientra nei piani di Pellegrini, nonostante abbia una clausola rescissoria pari a 50 milioni di euro. Nel giro dell'Under 21 spagnola, esterno da 3 gol su 19 presenze in stagione. Prospetto futuribile, oggettivamente difficile pensare che possa spostare gli equilibri fin da subito. Ha il vantaggio di appartenere a una scuderia che con la Fiorentina ha già fatto affari (Brekalo e Ikoné), quindi qualche contatto potrebbe esserci già stato.

Dopo la beffa Ngonge, i viola stanno provando a tenere viva la trattativa per Ruben Vargas, anche se l'Augsburg chiede di più dei 7-8 milioni che propone la Fiorentina (gli stessi che i viola offrivano per Ngonge). La cifra che i viola vogliono spendere per l'esterno offensivo ormai è chiara. Mentre invece le idee non sono chiare sul centravanti. L'idea è quella di dare nuove chance a Nzola per confermare la crescita vista contro l'Udinese. Solo se l'angolano dovesse palesare nuove difficoltà, nell'ultima settimana di mercato, la Fiorentina potrebbe valutare un innesto con la cessione in prestito dell'ex Spezia. In quell'ottica rientrano i nomi di Kean, Dia e Belotti.