Fiorentina-Como, le formazioni ufficiali. Sorprese tra i viola
Alle 18 allo stadio “Artemio Franchi” si gioca la sfida tra i viola (in cerca del primo successo) e i lariani
Firenze, 21 settembre 2025 – La Fiorentina di Pioli sfida il Como di Fabregas in una gara che si preannuncia ricca di spunti. Per i viola si tratta dell’occasione di cogliere il primo successo in campionato, ma superare l’ostacolo comasco sarà difficile e occorrerà fare molto di più e molto meglio di quanto fatto finora.
Diretta
Viola in campo per scaldarsi, boato della folla
COMO (4-2-3-1): Butez; Vojvoda, D. Carlos, Kempf, Valle; Perrone, Smolcic; Kuhn, Paz, Sergi Roberto; Morata. Allenatore: Fabregas
Pioli punta sul 4-4-2, tocca a Lamptey
FIORENTINA (4-4-2): De Gea; Dodo, Pongracic, Ranieri, Gosens; Lamptey, Mandragora, Nicolussi Caviglia, Fazzini; Kean, Piccoli. Allenatore: Pioli
Continua a leggere tutte le notizie di sport su