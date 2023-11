Fiorentina, i terzini destri viola? Entrino nel patrimonio Unesco

Firenze, 27 ottobre 2023 – Riscatto comodo contro il Cucaricki, che resta in partita 9 minuti prima di rassegnarsi, perché nel calcio esistono categorie e la Fiorentina appartiene chiaramente a quella superiore. Sei a zero e serata di rivincite per molti, a cominciare da Beltran e Sottil, tutto potrebbe dunque essere archiviato con grande soddisfazione se non ci fosse stato l’infortunio di Kayode, uscito in lacrime dopo pochi minuti. Intervento da dietro, caviglia girata e così dopo Dodo la Fiorentina rischia di perdere un altro titolare sulla fascia destra.

Sempre da un infortunio è rientrato nel secondo tempo il giovane Pierozzi e un conto è stato misurarlo contro il Cucaricki e un altro sarebbe metterlo alla prova lunedì nel posticipo contro la Lazio (su quella fascia c’è Zaccagni). Insomma, la Fiorentina è stata brava a ritrovare serenità dopo il ko interno contro l’Empoli - tantissimi veleni contro una squadra abituata ormai a passare dall’esaltazione alla gogna collettiva - ma l’ansia per Kayode è emersa anche nel dopo partita. Le prossime due gare saranno contro Lazio e Juve, è ovvio che sulla fascia destra la Fiorentina avrà bisogno di un rattoppo urgente.

Giovedì sera ha giocato esterno il giovane Comuzzo (classe 2005), che poi è scivolato al centro lasciando il posto a Pierozzi: con tutto il rispetto sembrano soluzioni da verificare con moltissima cautela in vista dei prossimi impegni. Italiano dovrà dunque ingegnarsi per trovare soluzioni alternative (che in passato ha trovato facendo giocare Parisi a destra e Biraghi a sinistra). Anche il capitano però non è al top della condizione e quindi la coperta si accorcia.

Da oggi, dopo il risultato degli esami alla caviglia di Kayode, Italiano comincerà a lavorare per l’immediato e in prospettiva. Chiusura sulla Conference: l’allegra vendemmia contro il Cukaricki ha riaperto anche i giochi nel girone, perché Genk e Ferencvaros hanno pensato bene di pareggiare. Non bene, benissimo per i viola.