Terremoto Fiorentina, salta Daniele Pradè. Risolto il contratto con il direttore sportivo

Firenze, 1 novembre 2025 – Nel giorno della forte contestazione della Curva Fiesole, che ha tappezzato la città di striscioni contro proprietà, allenatore, società, dirigenti e Comune di Firenze, arriva una notizia ufficiale che ha del clamoroso. Pochi minuti fa la Fiorentina ha comunicato l'interruzione del rapporto con il suo direttore sportivo, Daniele Pradè. "ACF Fiorentina comunica, di comune accordo, di aver interrotto in data odierna il rapporto professionale con il Direttore Sportivo Daniele Pradè. La Società, a partire dal presidente Rocco Commisso e sua moglie Catherine con il Direttore Generale Alessandro Ferrari, ringraziano sentitamente il Direttore per gli anni trascorsi insieme con passione e professionalità. "A Daniele - le parole del Presidente e sua moglie Catherine - auguriamo, con grande stima e affetto, tutto il meglio per il suo futuro”.

Si chiude dunque il Pradè bis, iniziato il primo luglio del 2019. Per lui fu un ritorno in riva all'Arno dopo il periodo dal 2012 al 2016. Sei anni dopo si conclude, stavolta con ogni probabilità in modo definitivo, il rapporto tra il ds romano e la società viola. Nell'ultimo periodo finito nel mirino della critica e, soprattutto, della Curva Fiesole, per alcune scelte che non hanno portato i frutti sperati. Un paio di settimane fa, dopo la sconfitta contro il Milan, ammise di sentirsi il maggior responsabile per l'avvio catastrofico della Fiorentina in questa stagione.

La notizia arriva a brevissima distanza dalla contestazione dei tifosi: nella notte alcuni striscioni erano stati affissi in vari punti di Firenze, tutti firmati Curva Fiesole. "Società, giocatori e allenatore: la pazienza è finita, il tempo stato per scadere", "Questa città non può più tollerare. Squadra e società vi dovete svegliare", "Squadra, allenatore e società, siete la vergogna di questa città", le scritte apparse sugli striscioni, oltre a un altro esposto fuori dallo stadio Franchi che recita: "Andate tutti a ca... da Rocco all'ultimo. Comune compreso".