Fiorentina, De Gea rinnova: c’è l’accordo fino al 2028

Firenze, 31 maggio 2025 – Nel momento forse più delicato della storia recente della Fiorentina targata Rocco Commisso, in casa viola una buona notizia. In serata infatti è arrivata l’ufficialità del rinnovo di contratto di David De Gea, che ha esteso il suo accordo con il club di Commisso fino al 2028, dando così seguito all’iniziale proposta di rinnovo che l’area tecnica già da tempo gli aveva sottoposto. Tutti i possibili dubbi che l’estremo difensore aveva covato negli ultimi giorni (sibillino era stato il post su Instagram, pubblicato dopo la vittoria di Udine, dove l’ex United aveva detto esplicitamente di aver bisogno di “tempo per riflettere”) sono stati infatti fugati. Il fuoriclasse spagnolo, così, si è leghato ancora per tre anni alla Fiorentina diventandone ancor di più un simbolo dopo una stagione, quella appena andata in archivio, in cui in ogni caso il classe ’90 era stato già uno degli assoluti protagonisti assieme a Kean.

L’estensione ufficiale dell’accordo come detto è arrivata durante la finale del campionato Primavera. La Fiorentina comunque pensava di far valere l’opzione in suo possesso per allungare di un anno il contratto di De Gea. Il prolungamento- comporterà anche un cospicuo aumento dell’ingaggio del numero 43, che passerà dagli 1,2 milioni netti di euro all’anno a quasi 2,7.

La fumata bianca ha rasserenato l’ambiente dopo le recenti turbolenze, non ancora passate. Non è escluso che l’addio di Palladino possa essere stato un incentivo nella scelta del portiere di rinnovare. Al prolungamento di DDG, che nel recente passato era finito nel mirino del Monaco (squadra che poteva garantirgli, oltre che uno stipendio di tutto rispetto, anche il palcoscenico della Champions), ha lavorato a lungo il ds Pradè, a conferma del fatto che le voci circa un suo addio alla Fiorentina al momento sembrano destituite di ogni fondamento.

Andrea Giannattasio