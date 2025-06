Fiorentina e Pioli: accordo triennale, definizione dello staff entro fine mese

Gli accordi tra la Fiorentina e Stefano Pioli sono ormai totali da tempo, con un contratto della durata di tre anni e uno stipendio pari a 3 milioni di euro a stagione. Ciò che resta da definire - ma per farlo il tecnico avrà tempo fino a fine mese - è il suo staff, che rispetto a quello che lo ha accompagnato nell’avventura all’Al Nassr potrebbe essere diverso. Chi certamente lo seguirà a Firenze sono due suoi fedelissimi che già hanno militato in viola nel biennio 2017-19, ovvero il figlio Gianmarco (che svolge il ruolo di match analyst) e il vice Luciano Vulcano, che rispetto a quando era alla Fiorentina e al Milan ha cambiato mansioni, passando dall’essere un tattico, a un collaboratore tecnico fino a ricoprire il ruolo di allenatore in seconda dopo il divorzio tra Pioli e la storica spalla Giacomo Murelli (che dopo un anno sabbatico è pronto a diventare il numero due di Pisacane al Cagliari).

E gli altri membri dello staff? Con le sue dimissioni Raffaele Palladino ha portato via dal Viola Park tutto il suo team, dunque spetterà a Pioli radunare una nuova squadra tra preparatori atletici, collaboratori e allenatore dei portieri. Da Ryad dovrebbe seguirlo il collaboratore ex Milan Jesse Fioranelli ma rispetto al biennio fiorentino non si rivedrà Francesco Perondi (ora lavora a Coverciano) mentre è in dubbio il ritorno sia del preparatore Matteo Osti (che ai tempi del Milan finì nel mirino per i troppi infortuni dei rossoneri) che di Davide Lucarelli. Scontata anche la scelta di un nuovo mister dei portieri (non pare destinato a seguire Pioli dall’Arabia lo spagnolo Toni Mengual, con lui all’Al Nassr). Ultime notizie sul ruolo del club manager: dopo alcuni sondaggi, la sensazione è che alla fine Pioli sceglierà di non inserire una figura del genere all’interno del suo staff.

