Fiorentina e Real Betis: sfida storica al Villamarin di Sevilla

Per la quinta volta nella storia la Fiorentina affronterà il Real Betis, prima assoluta per quello che concerne una gara valida per una manifestazione ufficiale. La sfida del “Villamarin” di Sevilla rappresenta però qualcosa di particolarmente importante per i tifosi del Betis in quanto, nell’estate del 1961, grazie, soprattutto, alla considerevole somma incassata con la cessione alla Fiorentina dello svedese Torbjörn Jonsson, la società di Sevilla poté acquistare lo stadio sito nella zona di Heliopolis.

L’acquisto si concretizzò proprio in occasione dell’amichevole contro i viola del 12 agosto 1961. L’atto notarile fu firmato su un palco posto all’interno del campo nei minuti antecedenti l’inizio dell’attesa gara contro la formazione di Hidegkuti, che, solo tre mesi prima, aveva trionfato in Coppa delle Coppe e in Coppa Italia. L’entrata in campo delle squadre venne sottolineata prima con l’inno nazionale italiano, seguito da quello spagnolo.

L’amichevole vide il successo del Betis per 3-2

Roberto Vinciguerra