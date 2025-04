Fiorentina, la vigilia del derby. Out Kean-Dodo, Palladino si affida ancora a Beltran

Firenze, 26 aprile 2025 - L'elenco dei convocati non ha prodotto novità significative. La Fiorentina si appresta ad affrontare il Derby dell'Arno contro l'Empoli senza Moise Kean e Dodo, oltre all'infortunato di lungo corso Andrea Colpani. Il centravanti della Nazionale è ancora segnalato a Parigi accanto alla sua famiglia.

Non sono certi i tempi del ritorno, ma il club - pur in costante contatto telefonico - non ha mai fatto pressione sul giocatore per farlo rientrare a stretto giro di posta. Sarà lui a rimettere piede al Viola Park quando si sentirà di farlo, con la speranza che possa essere il più sereno possibile.

L'auspicio è che possa esserci per l'allenamento di lunedì, il primo in vista della semifinale d'andata di Conference League in casa del Betis Siviglia di giovedì prossimo. Attesa anche per le dimissioni di Dodo dall'ospedale.

L'esterno brasiliano (operazione d'appendicite andata bene come confermato dal report medico del club) continua a rassicurare tutti sui social, ma oltre alla gara contro l'Empoli dovrà sicuramente saltare quella europea e con ogni probabilità anche quella contro la Roma di domenica prossima. Detto di Colpani, sono 21 i calciatori convocati da mister Palladino per affrontare l'Empoli. Il dubbio principale riguarda naturalmente la corsia destra. Non c'è un sostituto vero e proprio di Dodo dopo la cessione a gennaio di Kayode. Fermo restando la volontà di non cambiare modulo, dovrebbe essere Folorunsho a sostituire il brasiliano. Caratteristiche molto diverse, ma l'ex Napoli ha dimostrato di sapersi adattare sulla sinistra e (per uno spezzone contro il Celje nella gara d'andata) anche a destra.

La Fiorentina si è allenata anche oggi al Viola Park, da dove non sembrano arrivare grosse novità di formazione. Davanti a De Gea confermato il terzetto con Pongracic, Pablo Marí e capitan Ranieri. Detto di Folorunsho a destra (in vantaggio su Moreno), a sinistra dovrebbe esserci Gosens (in una logica di turnover in vista del Betis spera anche l'ex Parisi). In mezzo Fagioli, Cataldi e Mandragora. Da loro non si può prescindere al momento. Nessun dubbio in attacco. Insieme a Gudmundsson ci sarà Beltran. La coppia ha funzionato a Cagliari e sarà riproposta, con Zaniolo che spera in una chance un po' più corposa nella ripresa.

Confermata da Empoli la volontà degli ultras azzurri di disertare la trasferta a causa del basso numero di biglietti (circa 300) a loro riservato, sugli spalti al momento sono attesi circa 20.000 tifosi della Fiorentina.