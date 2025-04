Fiorentina-Empoli: polemica sui biglietti, assenti gli ultras azzurri

Per chi gioca contro la Fiorentina ormai è una consuetudine. La polemica sui pochi biglietti del settore ospiti non è una novità. I 300 tagliandi che da regolamento il club viola mette a disposizione nel ‘Formaggino’ non bastano quasi a nessuno. E così oggi non ci saranno nemmeno gli ultras dell’Empoli al seguito della squadra di D’Aversa, dopo il lungo elenco di tifoserie che hanno rinunciato a seguire a Firenze i propri beniamini.

"Non saremo presenti perché riteniamo insufficiente il numero dei biglietti a nostra disposizione. Per non lasciare indietro nessuno a malincuore abbiamo preso questa decisione". Questo il messaggio diffuso dal tifo organizzato azzurro. Qualcuno sicuramente sarà presente, ma la ‘battaglia’ sugli spalti a suon di cori e sfottò non ci sarà.

Va avanti spedita invece quella social, con le due ‘fazioni’ che sperano di fare uno sgambetto ai rivali per fargli fallire l’obiettivo stagionale: la corsa all’Europa da una parte e la salvezza dall’altra, con l’Empoli che cerca al Franchi la vittoria dopo ben diciotto partite di astinenza (ultimo successo in campionato l’8 dicembre a Verona). Sugli spalti sono attesi oltre 20.000 tifosi viola, con il numero che potrà leggermente lievitare in mattinata e a ridosso della gara.

Alessandro Latini