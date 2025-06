Fiorentina, Fazzini c’è: è ufficiale. “Che emozione, sono tifoso viola da sempre”

Firenze, 25 giugno 2025 – Dopo l’ok delle visite e dei test medici mancava solo l’ufficialità, ma ora è arrivata: Jacopo Fazzini è un giocatore della Fiorentina. L’ex empolese arriva a Firenze per circa 9 milioni +1 di bonus, con un contratto di 5 anni.. Fazzini, che si è recato nel pomeriggio al Viola Park, è nato a Massa il 16 marzo 2003, è cresciuto nel settore giovanile azzurro e, dopo aver esordito in Serie A a soli 19 anni, ha già collezionato 76 presenze tra campionato e Coppa Italia mettendo a segno 7 gol.

Il nuovo centrocampista viola ha inoltre vestito la maglia di tutte le Nazionali giovanili azzurre ed ha disputato con l'Under 21 gli Europei di categoria.

"Tifo Fiorentina fin da piccolo, così come la mia famiglia - ha dichiarato il giocatore -. Per me è un'emozione davvero speciale. Spero di riuscire con questa maglia di arrivare il più lontano possibile in campionato, Coppa Italia e Conference League".