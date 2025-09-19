La Fiorentina femminile guarda avanti. Dopo la Women’s Cup è già tempo di pensare al campionato

Firenze, 19 settembre 2025 – Il successo 2-1 sul Genoa non è bastato alla Fiorentina per avanzare nel nuovo format della Serie A Women's Cup per la differenza reti ora l'attenzione si sposta sulla Serie A che prenderà il via nel weekend del 4 ottobre. La squadra del tecnico Pinones-Arce andrà a Napoli dove allo stadio Piccolo di Cercola affronterà le azzurre.

La Fiorentina femminile pensa già al campionato

Un debutto non semplice per le gigliate che mancano all’appuntamento con la vittoria in Campania da tanto tempo. La squadra partenopea fa suo da sempre il fattore campo, avendo raccolto in casa la maggior parte dei punti salvezza. Con la primissima davanti ai propri tifosi, le azzurre vorranno dimostrare il loro valore in questo Campionato (che quest’anno si svolge a girone unico con 12 squadre ndr). Sfida subito con coefficiente difficoltà elevato, che sarà seguita da un debutto in casa altrettanto impegnativo.

Il 12 ottobre, infatti, arriva l’Inter al Viola Park e la settimana successiva l’altra milanese calcherà il prato dello Stadio Curva Fiesole. Napoli-Inter-Milan: non il miglior inizio per le viola, ma la Serie A Women’s Cup ha dimostrato che non ci saranno scontri in discesa questa stagione. In preparazione alla prima di Campionato, le gigliate affronteranno in amichevole il Sassuolo domani alle 15 al Mapei Football Center (ingresso libero) e venerdì prossimo alle ore 11.30 la Ternana allo stadio di Narni.