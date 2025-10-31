Fiorentina Femminile, si riparte dal Sassuolo. Cherubini. "Siamo pronte"

Firenze, 31 ottobre 2025 - Torna la Serie A Women dopo la sosta per gli impegni delle nazionali in cui le calciatrici viola sono state protagoniste con le proprie selezioni. Su tutte si sono distinte Emma Snerle, in gol nella partita tra Finlandia e Danimarca, e Benedetta Bedini, adesso ai Quarti di Finale del Mondiale U17 in corso in Marocco con la nazionale azzurra.

La Fiorentina Femminile riprenderà il campionato dalla sfida col Sassuolo

Sulla scia positiva del pareggio contro l’Inter e della vittoria al fotofinish contro il Milan, la Fiorentina si prepara a partire per l’Emilia Romagna dove domenica alle ore 18.00 (Diretta DAZN) sfiderà il Sassuolo. Neroverdi che sono appaiate in classifica alle gigliate con 4 punti, frutto di un pareggio (al debutto contro la Juventus 0-0), una sconfitta (nel derby emiliano con il Parma 2-1) e una vittoria nell’ultimo weekend (1-0 sul Como). La storia di Sassuolo-Fiorentina racconta diuna sfida che ha sempre dato vita a duelli all’ultimo sangue, decisi spesso in pieno recupero quando la fame o la tenuta fisica hanno fatto la differenza. Domenica si scrive un nuovo capitolo: il pareggio non serve a nessuno, anzi entrambe le compagini cercheranno una vittoria per tornare nelle parti alte della classifica e inseguire il massimo obiettivo. In casa Fiorentina sono rientrate tutte le Nazionali, unica ritardataria Katla Tryggvadottir che – a causa di intense nevicate in Islanda – ha giocato il match contro l’Irlanda del Nord con 24 ore di ritardo. Già al lavoro da mercoledì invece il gruppo squadra. Cinque marcatrici diverse nei primi tre match di Serie A Women, con Janogy che guida la classifica interna grazie ai due centri contro il Milan. Con il rientro di Longo e Bonfantini si accorcia l'elenco delle indisponibili che vede ancora Tortelli, Toniolo, Curmark, Filangeri e Mailia ai box, mentre Catena e Hurtig sono sulla via del rientro. A poche ore dalla partenza per l'Emilia Romagna, ha parlato Maya Cherubini, giovane centrocampista (ma già titolare) della squadra di Pinones Arce. "Andremo concentrate e determinate per continuare questo trend positivo e per portare a casa i tre punti. Stiamo lavorando bene, se facciamo le cose che ci chiede il mister tutto andrà per il meglio. Troveremo un Sassuolo aggressivo e voglioso di vincere in casa, ma sono convinta che se avremo più voglia di loro potremo portare a casa questi tre punti". Sull'ottimo momento personale. "Sento la fiducia da parte dello staff, sono contenta di queste prime tre partite da titolare. Spero di continuare così e che magari ci scappi anche un gol o un assist. Speriamo".