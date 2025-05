Fiorentina: ferie dopo Udine, ritiro estivo al Viola Park e amichevoli di prestigio

Sarà un rompete le righe immediato quello che riguarderà la Fiorentina subito dopo la trasferta di domenica a Udine. La scelta di Raffaele Palladino è già stata comunicata ai giocatori, che al termine della gara in Friuli potranno iniziare a godere di un mese abbondante di ferie in attesa della ripresa della preparazione. Discorso diverso per i nazionali (non pochi, a dire il vero) che prima di staccare del tutto la spina in vista dell’estate dovranno rispondere alle chiamate delle rispettive Selezioni.

Sul fronte del ritiro estivo per adesso non ci sono notizie certe ma tutto lascia pensare che la prima parte di lavoro (a luglio) verrà svolta come l’anno scorso al Viola Park mentre nella prima parte di agosto la squadra parteciperà a una serie di amichevoli di prestigio all’estero, tra le quali solo una è stata fin qui ufficializzata (quella del 9 agosto a Manchester contro lo United) mentre un’altra dovrebbe essere resa nota a breve (l’avversario dovrebbe essere il Leicester, con gara prevista al King Power Stadium prima della gara coi Red Devils): si tratterà di una mini-tournée.

Riprenderanno, nel frattempo, da ottobre i tour guidati del Viola Park rivolti alle scolaresche che avranno l’opportunità di visitare il centro sportivo della Fiorentina. Da settembre ad oggi oltre duemila studenti, dai piccoli della materna ai grandi delle superiori, hanno varcato la soglia del centro sportivo della Fiorentina per conoscere la casa viola e tutte le iniziative che lo animano.

Andrea Giannattasio