Fiorentina-Genk: viola, vincere per continuare il sogno europeo. Le ultime sulle formazioni e tv

Firenze, 30 novembre 2023 – Nella serata decisiva per continuare il sogno europeo sarà la volta buona per un risveglio dei centravanti viola? Il tema di questo Fiorentina-Genk (Stadio “Franchi”, ore 21, diretta tv su Sky e Dazn) è principalmente il passaggio del turno in Conference League: vincendo i viola guidati da Vincenzo Italiano lo metterebbero in cassaforte, anche se poi ci sarà da vedere il piazzamento finale nel girone per stabilire il passaggio diretto agli ottavi, in caso di primo posto, oppure l’aggiunta del turno dei sedicesimi, Come arrivi questa vittoria, a questo punto, conta poco: va bene anche un gol di Christensen su calcio d’angolo. Tuttavia è innegabile che un altro tema sia la sterilità offensiva dei viola, quel creare tanto gioco e tante potenziali opportunità senza sfruttarle. Stasera dovrebbe toccare a Nzola guidare l’attacco, in questa alternanza (finora assai poco fruttuosa) con Beltran pronto a subentrare dalla panchina. In porta, come avrete capito, Terracciano lascia spazio a Christiansen, in difesa Ranieri centrale accanto a Milenkovic, a centrocampo Lopez in regia e davanti l’irrinunciabile fantasia di Nico Gonzalez.

FIORENTINA (4-2-3-1): Christensen; Kayode, Milenkovic, Ranieri, Biraghi; Lopez, Duncan; Gonzalez, Barak, Kouame; Nzola. Allenatore: Italiano.

GENK (4-2-3-1): Vandevoortd; Munoz, Cuesta, McKenzie, Arteaga; Heynen, Galarza; Bonsu Baah, El Kannous, Paintsil; Zeqiri. Allenatore: Vrancken.