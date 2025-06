Fiorentina, capolavoro Gudmundsson. Riscatto con lo sconto: "Sono felice, non vedo l'ora"

Firenze, 24 giugno 2025 – Telenovela terminata con successo. Albert Gudmundsson è un giocatore di proprietà della Fiorentina. Nella giornata di oggi (l'ultima utile) Daniele Pradè lo ha riscattato dal Genoa a titolo definitivo.

Non c'era grande ottimismo nella giornata di ieri, con il club rossoblu che ha sempre provato a fare la grossa sia ufficialmente che informalmente. La richiesta era di 17 milioni di euro e da quella pareva non si potesse scendere, con diverse squadre che si erano mostrate interessate alla vicenda, specialmente Atalanta, Bologna e Roma, attratte dal talento del numero 10 islandese. Pradè e Goretti ci hanno lavorato fino all'ultimo. I contatti di stamani hanno aperto uno spiraglio, divenuto poi un portone intorno all'ora di pranzo quando da entrambe le parti si è cominciato a respirare un ottimismo quasi definitivo. Nel pomeriggio si è così arrivati al traguardo. La Fiorentina verserà altri 13 milioni (e non 17) nelle casse del Genoa dopo i 6 spesi lo scorso anno per il prestito oneroso.

Operazione complessiva da 19 milioni di euro circa, con il calciatore che conserva così il suo contratto con la Fiorentina fino al 2029 per 2,2 milioni a stagione. Acquisto fatto a titolo definitivo dal club viola, che dunque non teme l'aspetto processuale in corso in Islanda, con Gudmundsson comunque già assolto in primo grado dall'accusa di cattiva condotta sessuale. Evidentemente i legali del calciatore e della Fiorentina hanno studiato le carte e non temono il ricorso che sarà dibattuto intorno al mese di novembre.

Soddisfazione anche da parte del calciatore, che ha affidato a una nota la sua felicità. "Sono molto felice di continuare ad indossare la maglia viola ed essere ufficialmente un giocatore della Fiorentina a tutti gli effetti. Ho voluto fortemente che questo accordo venisse raggiunto e ringrazio di cuore il club e i suoi dirigenti per avere fatto di tutto per proseguire insieme. La passata stagione ho dato sempre il massimo per questi colori e sento di potere fare ancora meglio con questa maglia e per i nostri tifosi. Non vedo l’ora di ricominciare insieme. Ci rivediamo presto al Franchi. Forza Viola!".

Il trequartista islandese nella stagione appena conclusa ha messo a segno 8 gol e fornito 3 assist, terzo marcatore della squadra gigliata dietro a Kean e Mandragora. Gudmundsson ha preso parte ai gol della Fiorentina quasi ogni 160 minuti, a dimostrazione che quando è stato chiamato in causa ha risposto sempre presente. Adesso un nuovo capitolo tutto colorato di viola.