Fiorentina, tutti i numeri di Palladino

Firenze, 28 maggio 2025 – Salvo clamorosi (e decisamente improbabili) ripensamenti, l’avventura in viola di Raffaele Palladino finisce qui, dopo appena una stagione. In campionato la sua Fiorentina ha fatto 65 punti, arrivando sesta e qualificandosi per la Conference League. Il tutto con un pizzico di sfortuna perché, come ha ricordato il presidente viola Rocco Commisso, nella conferenza stampa di fine stagione, “siamo stati sfortunati, con 65 punti le squadre sono sempre andate in Europa League”.

Inoltre, la quota finale di 65 punti è un traguardo che la Fiorentina non raggiungeva dalla stagione 2013/14. In panchina c’era Vincenzo Montella che portò la squadra al quarto posto, ottenendo la qualificazione in Europa League.

In generale, i numeri di Palladino in questa stagione, sono questi: 53 volte in panchina (comprese le giornate in cui ha guidato la squadra dalla tribuna per squalifica, o la trasferta di Bologna che saltò per la morte della madre). Sono 38 le partite di campionato, con 19 gare vinte, 8 pareggiate e 11 perse.

In Conference League, 12 partite nella fase finale più 2 nelle qualificazioni con 6 vittorie, 3 pareggi e 3 sconfitte. Da considerare anche i due pareggi nel preliminare. Dura pochissimo, solo una partita, l’avventura in Coppa Italia, con l’eliminazione agli ottavi di finale da parte dell’Empoli ai rigori.