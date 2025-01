Fiorentina, Il Colpo di Mezzanotte - Avanti per Ndour. Kouame il sogno dell'Empoli

Firenze, 23 gennaio 2025 - Giornata intensa quella appena trascorsa, quando ormai mancano dodici giorni alla fine del mercato invernale. Partiamo subito da Cher Ndour, perché in giornata sono stati fitti i contatti per portarlo a Firenze. Il Psg, proprietario del cartellino, lo cede quasi a prezzo di saldo. Ha bisogno di liberare un altro slot fra i prestiti (Per Kolo Muani alla Juventus ha cambiato lo status di Bernat al Villarreal cedendolo a titolo definitivo, ma adesso vuole dare Skriniar in prestito al Fenerbahce). Occasione dunque, che la Fiorentina è intenzionata a cogliere. Nato a Brescia, scuola Atalanta, colonna portante del centrocampo dell'Under 21. Classe 2004 e dunque un futuro ancora davanti. Forse più utile per la prossima stagione che nell'immediato. Dettagli in questa fase, nella quale la Fiorentina sta cercando di capire se l'operazione è realmente fattibile, con il PSG che lo cederebbe sì a prezzo di saldo, ma si terrebbe una percentuale sulla futura rivendita. Se ne continuerà a parlare anche oggi, con il giocatore che prima dovà risolvere il prestito al Besiktas. Capitolo Man. Nessuna novità. Le parti rimangono piuttosto distanti anche se l'impressione è che alla fine l'operazione si possa fare con un po' di buona volontà da parte di tutti. Il calciatore vuole la Fiorentina, il Parma non lo ha mai dichiato incedibile. Insomma, le condizioni ci sono, ma al momento bisogna venirsi incontro. Fiorentina che offre 10 milioni più bonus, Parma che ne chiede 15. In standby anche lo scambio tra Kouame e Sanabria con il Torino. In questo caso la 'colpa' è dell'attaccante ivoriano della Fiorentina, che sta cercando di capire la bontà delle alternative. Si è interessato il Cagliari, ma è soprattutto l'Empoli a far vacillare l'ex Genoa. Gli azzurri di Corsi lo vogliono da settimane, alla fine si potrebbe fare anche l'operazione in prestito se Corsi si accollerà l'ingaggio di Kouame per i prossimi sei mesi. E lo stesso attaccante sembra preferire l'Empoli ad altre squadre per una questione logistica. Andando a giocare a pochi chilometri da Firenze non dovrebbe spostare la famiglia, con tanto di bambini piccoli. Infine Pablo Marì e Cristante. Siamo ancora a parlarne a distanza di giorni, ma l'affare con il Monza per il difensore spagnolo non è saltato. L'impressione è che si possa fare nei prossimi giorni. Cristante invece pare essere un discorso da ultimissime ore di mercato. E' l'idea più concreta fra i centrocampisti con caratteristiche da incontrista. Ndour sembra più l'eventuale sostituo di Richardson che ha chiesto di andare a giocare di più. Alessandro Latini