Fiorentina, Il Colpo di Mezzanotte - Finalmente Piccoli! Gran colpo per l'attacco viola

Firenze, 21 agosto 2025 - Dopo settimane di trattative sottotraccia, la Fiorentina ha chiuso per Roberto Piccoli, obiettivo principale del mercato viola per rinforzare l’attacco di Stefano Pioli. Nella giornata di ieri si è arrivati all’accordo definitivo: l’agente del giocatore, Alessandro Lucci (lo stesso di Kean e Dzeko), ha incontrato la dirigenza al Viola Park per definire i dettagli. Il Cagliari aveva aperto a un prestito con obbligo di riscatto, ma la Fiorentina ha preferito l’acquisto a titolo definitivo: ai rossoblù andranno 25 milioni più bonus. Piccoli, classe 2001, reduce da 10 gol nell’ultima Serie A, affiancherà in avanti Kean, Dzeko e Gudmundsson, dando a Pioli un’alternativa giovane e italiana. Per lui pronto un contratto fino al 2030 che potrebbe essere firmato già in giornata, con l'attaccante atteso per le visite mediche di rito.

Il club gigliato ha deciso di accelerare indipendentemente dal futuro di Beltran, ormai fuori dai piani tecnici: escluso dalle convocazioni e dalla lista dei numeri di maglia (il suo 9 è passato a Dzeko). Anche Bianco non rientra più nei progetti: il centrocampista valuta le offerte di Monza e Catanzaro. Sta riflettendo se aprire o meno a squadre di Serie B, dopo il discreto campionato in A dello scorso anno.

Capitolo Beltran: il CSKA Mosca è in pressing da giorni, e sta proponendo un quinquennale da 3 milioni a stagione. La Fiorentina valuta l’offerta da 11 milioni più bonus, leggermente inferiore a quella del Flamengo ma comunque considerata adeguata. Nelle ultime ore si è informato anche il Parma, alle prese con l’infortunio di Frigan. La chance europea è sempre stata quella preferita dall'argentino, che comunque continua a riflettere sull'ipotesi (ricca) di trasferirsi in Russia.

Sulle fasce resta in bilico la posizione di Fortini, che sta provando a convincere Pioli durante ogni singolo allenamento. Difesa e centrocampo verranno ritoccati solo in caso di partenze: Pablo Marí ha mercato in Brasile (Cruzeiro, Gremio, Botafogo, Corinthians), mentre per Richardson potrebbero aprirsi opportunità all’estero.

In uscita invece la situazione di Josip Brekalo è già definita: l’esterno croato ha trovato l’accordo con il Real Oviedo, neopromosso in Liga. Dopo la rescissione consensuale con la Fiorentina, sosterrà le visite mediche in Spagna. Un altro esubero che saluta, e non sarà l’ultimo: anche Ikoné, Infantino e Barak sono sulla lista dei partenti. Sabiri invece resta coinvolto nel gruppo squadra ed è stato inserito anche nella lista dei numeri di maglia. Avrà l'11.

Alessandro Latini