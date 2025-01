Fiorentina, “Il Colpo di Mezzanotte”: Ikoné e Kouame, le novità. Sanabria ok, piace Soulé

Firenze, 15 gennaio 2025 - Il mercato invernale è fatto di priorità e quello della Fiorentina non fa eccezione. Daniele Pradè e Roberto Goretti sono al lavoro da settimane per piazzare gli 'esuberi' della rosa. Giocatore che, per un motivo o l'altro, non rientrano nei piani di Palladino. Al di là di Biraghi (tutto tace intorno a lui) il pensiero corre veloce a Ikoné e Kouame. Pradè vorrebbe ricavare dalle due cessioni a titolo definitivo più di 10 milioni di euro, ma la sensazione è che l'attaccante ivoriano possa essere utilizzato come pedina di scambio. Le notizie delle ultime ore circa un possibile scambio alla pari con Sanabria hanno trovato conferma. C'è il gradimento dei club, ieri c'è stata più di una telefonata per capire se i calciatori possano essere interessati. Quello più titubante è parso Kouame. Per ora nessuna chiusura, le valutazioni andranno avanti anche oggi. Gli ingaggi sono più o meno analoghi, la Fiorentina prenderebbe così il vice Kean che tanto è mancato fin qui. E poi c'è Ikoné, la cui cessione la Fiorentina si trascina dietro dalla scorsa estate. Adesso il mercato intorno a lui pare essersi sbloccato. Si è parlato del Paris Fc, del Nantes e del Lens per un ritorno in patria, ma l'offerta che potrebbe far saltare il banco è arrivata dalla MLS, con i Chicago Fire che sarebbero disposti a mettere sul tavolo diversi soldi per la Fiorentina e per il calciatore. Attenzione però alla volontà di Jorko, che già in estate ha rifiutato idee e proposte per abbandonare l'Europa a suon di milioni. E' attesa una sua risposta a stretto giro di posta. Capitolo Luiz Henrique. Lo stato dell'arte rimane quello disegnato nei giorni scorsi. Se la Fiorentina racimolerà qualcosa da Ikoné migliorerà l'offerta al Botafogo, altrimenti virerà su altri profili. Il pallino di Pradè si chiama Soulé, ma c'è anche Dennis Man del Parma. A centrocampo si cerca un uomo di sostanza. Cristante, Lovric, Matic, Bondo o il preferito Frendrup. Per quanto visto nell'ultimo periodo - arrivo di Folorunsho a parte - una pedina importante lì nel mezzo al campo serve più di qualsiasi altra cosa. Il dg Ferrari ha dichiarato a Monza che la rosa sarà rinforzata con criterio. E adesso si entra davvero nelle ultime due settimane, quelle più calde. Tra entrate e uscite di operazioni la Fiorentina deve farne diverse. Alessandro Latini