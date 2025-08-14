Fiorentina, Il Colpo di Mezzanotte - La priorità viola: cedere Beltran e Ikoné

Firenze, 15 agosto 2025 - Il mercato viola, in questa fase, ruota attorno a un obiettivo chiaro: alleggerire la rosa dagli elementi che non rientrano nei piani tecnici di Stefano Pioli. Prima di completare gli ultimi innesti, la dirigenza gigliata vuole definire le cessioni, liberando spazio in organico e risorse per il monte ingaggi anche per migliorare le proposte di rinnovo per i vari Kean, Mandragora e Dodo. In questo senso il nome più caldo resta quello di Lucas Beltran. Dalla Russia continuano ad arrivare indiscrezioni e conferme ufficiose: lo Zenit San Pietroburgo (al di là di smentite di rito) segue con interesse l’attaccante argentino, così come lo Spartak Mosca. Sullo sfondo resta anche il Flamengo: il club brasiliano ha già tentato un affondo, incassando un secco rifiuto da parte del 'Vikingo', ma non è escluso che possa ripresentarsi con un’offerta economica più ricca per convincere il giocatore a cambiare idea. Parallelamente prosegue il dialogo tra la Fiorentina e il Vasco da Gama per Jonathan Ikoné. L’esterno francese, in scadenza tra dodici mesi, rappresenta un caso delicato: il club gigliato punta alla cessione a titolo definitivo, anche a costo di incassare una cifra inferiore al reale valore del giocatore (il Como aveva un diritto di riscatto a 8 milioni). Il direttore sportivo del Vasco, Admar Lopes, conosce bene Ikoné dai tempi del Lille e gli ha messo sul tavolo un contratto biennale con opzione per un’ulteriore stagione. L’ostacolo principale resta l’ingaggio: per accettare, 'Jorko' dovrebbe ridurre le proprie pretese economiche, dato che l’offerta brasiliana è inferiore a quanto percepisce oggi a Firenze. Sul fronte acquisti, la situazione è per ora in attesa. Nessun movimento significativo nelle ultime ore: tutto ruota attorno al 'tesoretto' che la società punta a ricavare dalle cessioni. Con quei fondi, la Fiorentina conta di chiudere due colpi mirati: un esterno destro per dare respiro a Dodo e il tanto atteso vice Kean. In questa corsa, Daku del Rubin Kazan resta in vantaggio grazie a un costo più accessibile rispetto ad alternative come Piccoli e Ioannidis, che comunque piacciono a Pradè e Goretti. In ogni caso la strategia è chiara: prima vendere, poi comprare. Un approccio prudente che riflette la volontà di non appesantire ulteriormente il monte ingaggi (la Fiorentina deve stare dentro il 70% del proprio fatturato). Alessandro Latini