Fiorentina, Il Colpo di Mezzanotte - Tentativo per Piccoli, Pellegrini idea da ultime ore

Firenze, 19 agosto 2025 - La Fiorentina resta in una fase di attesa sul fronte delle uscite. Lucas Beltran non ha ancora chiarito le proprie intenzioni: sul piatto c’è un’offerta concreta del CSKA Mosca, intorno ai 10 milioni più bonus, e la disponibilità del Flamengo a farsi avanti se l’attaccante dovesse cambiare idea rispetto al rifiuto di qualche giorno fa a trasferirsi in Brasile. Il giocatore, inserito comunque nella lista UEFA per i playoff di Conference League contro il Polissya, sembra però preferire una permanenza a Firenze o un ritorno al River Plate, ma sempre in maniera definitiva. Una scelta che inevitabilmente si riflette sulla strategia viola: senza la sua cessione, sarà complicato sbloccare le risorse per il centravanti richiesto da Pioli.

Intanto, nelle ultime ore ha ripreso quota il nome di Roberto Piccoli. I 30 milioni chiesti inizialmente dal Cagliari la Fiorentina non li tirerà fuori, ma i contatti con il presidente Giulini restano aperti e l’attaccante gradirebbe la destinazione. L’ipotesi più realistica resta quella di un prestito oneroso con obbligo di riscatto al verificarsi di determinate condizioni, una formula già sperimentata dal club gigliato in passato, ad esempio con il Genoa per Gudmundsson. Di certo in questo momento Piccoli sembra meno complicato da raggiungere rispetto, ad esempio, a Ioannidis.

Sul fronte delle possibili entrate, è spuntata anche la suggestione Lorenzo Pellegrini, rilanciata dai colleghi di Lady Radio. L’ex capitano della Roma piace molto a Pradè, ma l’ingaggio superiore ai tre milioni di euro frena ogni accelerazione soprattutto perché la Fiorentina deve fare i conti con il monte stipendi della rosa. Se ne potrà parlare soltanto negli ultimi giorni di mercato, a patto che le cessioni degli esuberi alleggeriscano il monte ingaggi del club di Rocco Commisso. In quest’ottica, Barak è seguito da Verona e Cagliari per un prestito, mentre Ikoné continua a valutare la proposta del Vasco da Gama. Poco o niente per quanto riguarda Brekalo, così come per Infantino che comunque potrebbe sfruttare mercati esteri che rimarranno aperti anche oltre il prossimo 1 settembre, giorno nel quale (chiusura ore 20) la Fiorentina dovrà comunque essere sostanzialmente a posto.

