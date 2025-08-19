Fiorentina, Il Colpo di Mezzanotte - Pradè cerca anche in difesa. Ore decisive per Beltran

Firenze, 20 agosto 2025 - Il mercato della Fiorentina è tutt’altro che chiuso e nelle prossime settimane potrebbero esserci ancora diversi movimenti, anche in entrata. In particolare, il club viola sta valutando l’opportunità di rinforzare la difesa, senza però essere costretto a cedere alcun giocatore. L’unico punto interrogativo riguarda Pablo Marí: per Pioli rappresenta l’alternativa a Pongracic, ma il difensore spagnolo potrebbe scegliere di accettare una destinazione dove avrebbe maggiore spazio da titolare. Su di lui si sono già mossi Cruzeiro e Olympiakos, in vantaggio su alcune concorrenti brasiliane (Gremio, Botafogo e Corinthians).

Sul fronte destro, invece, la Fiorentina attende ancora una decisione definitiva sul giovane Fortini, classe 2006. Il ragazzo sta provando fino all’ultimo a convincere lo staff a confermarlo in prima squadra, ma non è escluso un prestito. In ogni caso, la società non sembra intenzionata a cederlo al Torino a titolo definitivo per i 5 milioni messi sul piatto dai granata. Oggi Zortea firmerà con il Bologna, Calabria è andato in Grecia. Sul mercato resta Zanoli, in uscita dal Napoli e segnalato come vicino all'Udinese. Ma la Fiorentina potrebbe ancora inserirsi.

A centrocampo tutto dipende dalla possibile uscita di Richardson, che non ha convinto Pioli. Per lui sono arrivate soltanto timide manifestazioni di interesse dall’estero, ma nessuna offerta concreta. Potrebbe partire anche Bianco, se non ora a gennaio. L’obiettivo della dirigenza è inserire un elemento capace di alzare la qualità delle rotazioni.

In attacco Pioli aspetta il rinforzo più importante. I viola continuano a lavorare per Piccoli, con il Cagliari che sembra disposto a trattare un prestito oneroso con obbligo di riscatto. Restano vive anche altre piste, tra cui quella di Ilenikhena, attaccante del Monaco valutato circa 20 milioni: la Fiorentina avrebbe chiesto il giocatore in prestito.

Ma la vera operazione calda riguarda Lucas Beltrán. L’argentino è vicino al CSKA Mosca, che ha già trovato un accordo con la Fiorentina sulla base di 11 milioni più bonus. Ora si attende soltanto la risposta del giocatore, al quale i russi hanno proposto un quinquennale da 3 milioni a stagione: un’offerta che fa riflettere.