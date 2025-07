Fiorentina, il Colpo di Mezzanotte: Pradè studia il doppio colpo per accontentare Pioli

Firenze, 4 luglio 2025 - Sebastiano Esposito è a un passo dalla Fiorentina. L'attaccante classe 2002, di proprietà dell’Inter, è il profilo individuato dal direttore sportivo Daniele Pradè per il ruolo di seconda punta dell'attacco da affidare a Pioli. La trattativa con i nerazzurri procede spedita: sul tavolo un'operazione da 5-6 milioni di euro più bonus. Nonostante l'interesse di club come Cagliari e Parma, la Fiorentina è largamente in vantaggio per assicurarsi il talento di Castellammare di Stabia. Visto il contratto in scadenza fra un anno il costo è contenuto, la Fiorentina la ritiene un'occasione da cogliere sul mercato. Chiaro però che l'arrivo di Esposito faccia da preludio cessione di Lucas Beltrán. L’argentino è ormai ai margini del progetto ma trovare una destinazione non è semplice: rifiutato il prestito al River Plate (la Fiorentina vuole una cessione definitiva), resta il nodo della sua permanenza in Europa (desiderio del calciatore). Entourage al lavoro da giorni per trovare la squadra giusta.

Sul fronte uscite, resta da monitorare la situazione di Rolando Mandragora: il Betis ha mosso i primi passi (prima offerta inferiore ai 5 milioni di euro, irricevibile per la Fiorentina), mentre il Bologna resta in attesa di sviluppi. Il centrocampista attende un segnale dalla società viola per discutere un possibile rinnovo (possibile il primo incontro la prossima settimana), ma è evidente che una sua eventuale partenza aprirebbe nuovi scenari anche in entrata. E attenzione al possibile interessamento del Newcastle per Richadson. Dovesse uscire anche lui le mezzali da comprare sarebbero almeno due.

In mezzo al campo, il nome più caldo è sempre quello di Adrián Bernabé del Parma. La Fiorentina ha manifestato interesse sia al giocatore sia al club, ricevendo aperture totali dall'entourage dello spagnolo. Il Parma però fa muro: la valutazione è tra i 20 e i 25 milioni di euro e al momento non c’è stata la prima offerta ufficiale da parte dei viola. Pradè però è determinato a portarlo a Firenze e sta studiando la proposta giusta (l'obiettivo è portare gli emiliani ad accettare un prestito oneroso con obbligo di riscatto condizionato). E' una richiesta precisa di mister Pioli, atteso a Firenze il 10 di luglio (la presentazione sarà pochi giorni dopo, a ridosso del raduno). Sempre di proprietà del Parma, resta vivo anche l'interesse per Simon Sohm.

Senza fondamento l'interesse della Fiorentina per Lorenzo Insigne, che vuole tornare in Italia ed è stato proposto a diverse squadre, ta cui la Fiorentina. Pradè ha ascoltato, ma ha declinato. In uscita, Pietro Terracciano è pronto a lasciare: c'è sempre il Monza su di lui, con l’Empoli come possibile alternativa.

Alessandro Latini