Fiorentina, il Colpo di Mezzanotte - Preso anche Lamptey. L'ultimo colpo sarà Lindelof

Firenze, 31 agosto 2025 - La Fiorentina continua a essere tra le squadre più attive in queste frenetiche ore che precedono la chiusura del mercato estivo. Mancano ormai due giorni al gong finale (domani alle 20), termine ultimo per i nuovi acquisti, mentre per le uscite resteranno aperte altre opportunità grazie a campionati esteri ancora in movimento.

Dopo aver archiviato il capitolo Nicolussi Caviglia – già convocato per la gara di stasera contro il Torino – Daniele Pradè ha chiuso anche l’operazione Lamptey. L’esterno ghanese, classe 2000, era da tempo nel mirino viola e nelle scorse ore è arrivata l’intesa definitiva con il Brighton: circa 6 milioni di euro più bonus per evitare che il giocatore lasciasse l’Inghilterra a parametro zero nei prossimi mesi. Lamptey sarà dunque il vice Dodô e arriverà oggi in Italia per sostenere le visite mediche.

Il capitolo più atteso riguarda però Victor Lindelof. Lo svedese, svincolato dopo la fine del contratto con il Manchester United, è da tempo nel radar della Fiorentina e ha già accettato il biennale con opzione sul terzo anno proposto dal club. Per il suo arrivo non c’è la pressione della scadenza di domani, dal momento che gli svincolati possono firmare in qualsiasi momento: servirà solo liberare uno slot “over” nelle liste di Serie A e Conference League. In questo senso sarà fondamentale il lavoro sulle uscite. L’Atalanta resta vigile su Comuzzo, ma la richiesta viola rimane ferma a 35 milioni. Più probabile invece la partenza di Pablo Marí, seguito con interesse da Torino, Sassuolo, Parma e da club stranieri, specialmente brasiliani. Intanto Bianco è pronto a trasferirsi in prestito al Paok Salonicco (oggi visite e firma), mentre per Richardson – escluso dai convocati insieme a Beltran, ufficialmente per motivi fisici – si cerca una nuova sistemazione. Già saltate le trattative con Tolosa e Siviglia.

Vale la pena ricordare anche che nella giornata appena trascorsa Moise Kean ha firmato il prolungamento del contratto, che resterà valido fino al 30 giugno 2029, come già previsto, ma con condizioni economiche completamente aggiornate. Il club viola corona così un lungo 'inseguimento', iniziato dal presidente Commisso nella trasferta di Cagliari dello scorso aprile, quando andò in scena il primo confronto diretto fra i due.

L’ex attaccante della Juventus vedrà quasi raddoppiare il proprio ingaggio: dai 2,2 milioni netti all’anno salirà a 4,5 milioni, con la possibilità di arrivare a circa 5 milioni complessivi grazie ai bonus legati al rendimento.

Anche la clausola rescissoria è stata ritoccata verso l’alto, come sperava la Fiorentina. In precedenza fissata a 52 milioni di euro, è ora portata a 62 milioni, con un incremento di circa il 15%. Le modalità restano immutate: potrà essere esercitata da club italiani ed esteri soltanto nella finestra che va dal 1° al 15 luglio di ogni anno, compreso dunque anche il prossimo.

Alessandro Latini