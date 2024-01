Fiorentina, il colpo di Mezzanotte - Salgono le quotazioni di Ngonge. Brekalo-Barak, addio probabile

Firenze, 16 gennaio 2024 - La missione Supercoppa da una parte, il mercato che cova sotto la cenere dall'altra. La Fiorentina continua a muoversi su questo doppio binario almeno fino a giovedì, giorno della semifinale contro il Napoli. Se ormai non c'è più tempo per mettere a disposizione di Italiano una punta esterna per l'impegno contro gli azzurri è altrettanto vero che un innesto serve in fretta. Adesso gli sforzi si concentreranno in quella zona di campo dopo l'arrivo di Faraoni che ha sistemato la corsia difensiva destra. Per questo la Fiorentina nelle ultime ore ha riallacciato i contatti con il Verona per Ngonge. Sembrava una pista tramontata, ma dopo il weekend si è riaccesa. Riavvolgendo il nastro: la Fiorentina offriva 8 milioni fino alla scorsa settimana (più o meno lo stesso budget di Ruben Vargas), il Verona ne chiedeva 12. Oggi le parti sono probabilmente un po' più vicine, anche se il cerchio non si è chiuso. I dirigenti viola (tutti con la squadra a Riyad, da Barone a Pradè) contano di chiudere intorno ai 10 milioni, con i consueti bonus a limare le differenze. L'esterno dell'Hellas (6 gol in stagione) è il calciatore più pronto tra quelli prendibili. Sullo sfondo rimane anche Vargas dell'Augsburg, ma in un ipotetico borsino le quotazioni di Ngonge sono in ascesa. Tutto fermo sul fronte del centravanti. Se ne riparlerà dopo la Supercoppa. Adesso la priorità è lasciare sereno Nzola. Mentre invece continuano a circolare voci su Brekalo e Barak. Il primo resta in bilico. Sembrava veramente vicino alla Dinamo Zagabria, ma la trattativa ha subito un brusco stop. In ogni caso fino a che non arriverà un sostituto non sarà ceduto. Il secondo è nelle mire del Napoli e in Arabia Saudita ci sarà modo di continuare a parlare con De Laurentiis. I rapporti tra i club sono ottimi, ma la Fiorentina non cederà l'ex Verona senza la certezza di un riscatto obbligatorio. O comunque condizionato a obiettivi facili da realizzare. In ogni caso il calciatore non è incedibile. Alessandro Latini