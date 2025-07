Fiorentina, “Il Colpo di Mezzanotte”. Settimana calda. Tutti i fronti aperti del mercato

Firenze, 6 luglio 2025 - Si apre una settimana decisiva per la Fiorentina, pronta a entrare nel vivo della sua stagione. L'arrivo a Firenze di Stefano Pioli (probabilmente giovedì) segnerà l’inizio di una nuova era e coinciderà anche con l'annuncio ufficiale dell'arrivo di Edin Dzeko. L’accordo con il bomber bosniaco è stato definito da tempo, ma l’ufficialità è slittata a causa di alcuni dettagli legati ai bonus contrattuali.

Daniele Pradè potrà così concentrarsi sulle altre trattative in corso. Una delle più avanzate è quella con l’Inter per Sebastiano Esposito: il tecnico ha dato il suo via libera e le due società stanno limando la distanza economica. La Fiorentina ha messo sul piatto 6 milioni più bonus, mentre l’Inter ne chiede un paio in più. L'accordo è vicino, anche se potrebbe richiedere ancora qualche giorno. Prima sarà necessario trovare una sistemazione per alcuni esuberi in attacco: Beltran, Nzola e Ikoné, che pesano enormemente sul monte ingaggi.

Non solo attacco. Nei prossimi giorni potrebbe decollare anche la trattativa per portare a Firenze il centrocampista spagnolo Adrian Bernabé. Finora la Fiorentina ha sondato la disponibilità dell'entourage, ricevendo il gradimento totale del giocatore. Ora servirà convincere il club emiliano: nessuna offerta ufficiale è stata ancora presentata, ma Pradè è pronto a muoversi. La valutazione del Parma si aggira sui 20 milioni di euro e la prima proposta non potrà discostarsi troppo da quella cifra.

Oltre a un attaccante e a un regista, la Fiorentina aggiungerà almeno una mezzala – due nel caso in cui Mandragora dovesse partire, la prossima settimana l'incontro decisivo per il rinnovo – e resta da chiarire il futuro della fascia destra. Con Dodo, al momento, i rapporti sono freddi, ma il brasiliano resterà a meno di un’offerta importante, vicina ai 25 milioni. Nel frattempo, il nome di Nadir Zortea continua a essere monitorato. Ieri l'esterno del Cagliari ha dichiarato di essere pronto al salto in una squadra più importante.

Capitolo uscite: la cessione di Valentini al Verona è ancora in sospeso, con la Fiorentina intenzionata a privarsene a titolo definitivo, non in prestito. Diverso il discorso per Moreno, ormai a un passo dal trasferimento temporaneo al Levante. Su Caprini si è mossa la Juve Stabia. Altro giocatore che la Fiorentina cederà solo in prestito. Con le Vespe il lavoro è già stato ottimo sul fronte Fortini. A proposito, se la Fiorentina lo volesse cedere nuovamente in prestito - stavolta in Serie A - ci sarebbe la Cremonese pronta a prenderlo.

Alessandro Latini