Fiorentina, Il Colpo di Mezzanotte - Ultimo giorno di mercato. Le situazioni in bilico

Firenze, 1 settembre 2025 - La giostra viola si è aperta all’ora di pranzo del penultimo giorno di mercato. Mentre Tariq Lamptey si presentava nel centro di Firenze per sostenere le visite mediche (operazione da 6 milioni al Brighton più una percentuale sulla futura rivendita), Victor Lindelof comunicava ufficialmente alla Fiorentina di aver scelto l’Aston Villa. Il capitano della Svezia, infatti, ha deciso di restare in Premier League, rinunciando così alla possibilità di vestire la maglia viola. I dirigenti viola gli avevano chiesto di attendere, ma il giocatore ha scelto di firmare il suo nuovo contratto con il club inglese.

La situazione era chiara: il suo arrivo sarebbe stato possibile solo in caso di una cessione in difesa, che però non si è concretizzata. Oggi, ultimo giorno utile per acquistare fino alle 20, si attendono eventuali e difficili sviluppi su Comuzzo e Pablo Marí. Per quanto riguarda le uscite, invece, alcuni campionati concedono più tempo, ma intanto Pradè ha già concluso un’operazione importante: Ikoné è stato ceduto a titolo definitivo al Paris FC per 3 milioni, liberandosi anche di un ingaggio pesante. Confermato il prestito di Bianco al Paok Salonicco.

Restano calde altre situazioni: Parisi è in bilico, con un sondaggio del Bologna nelle ultime ore. Il Verona sta valutando Barak, mentre Beltran ha estimatori in più piazze, tra cui il Cagliari, possibile destinazione qualora la Fiorentina decidesse di aprire al prestito. Quella del Vichingo è probabilmente la situazione più importante da monitorare nelle ultime ore. In uscita c'è anche Richardson, in trattativa per un prestito secco al Pisa.

Sul fronte entrate, nulla è ancora scritto. Dalla Spagna è arrivata l’apertura di Dani Ceballos, profilo di alto livello che potrebbe trasformarsi in un’occasione last minute anche se a onor del vero il dg viola Alessandro Ferrari ha smentito qualsiasi interesse nel pre partita della gara contro il Torino. Non mancano indiscrezioni anche su un tentativo per Brescianini dell’Atalanta. Poche ore e la sessione estiva di mercato andrà in archivio: resta da capire se la Fiorentina riuscirà a piazzare un ultimo colpo o se si limiterà a completare le uscite. Ormai resta veramente poco da attendere.