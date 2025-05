Fiorentina: il futuro incerto di Albert Gudmundsson tra infortuni e mercato

Se il futuro resta ancora da scrivere, il presente di Albert Gudmundsson è piuttosto nebuloso. Il trequartista islandese dopo la sfortunata notte col Betis non è più riuscito a dare una mano alla squadra. Contro il Bologna la presenza di Kean ha in qualche modo sopperito, ma a Venezia la Fiorentina ha pagato cara anche la sua assenza. Convocato in entrambe le occasioni, di fatto mai realmente a disposizione di Palladino causa un trauma rimediato con gli spagnoli. Le sue assenze sono state un filo conduttore significativo nel corso della stagione. Albert ha saltato ben venti partite in tutte le competizioni. Doveva essere il valore aggiunto, in realtà si è acceso a tratti: 8 gol e 3 assist alla prima stagione in viola. Al di là dei numeri la sensazione netta di non essere (quasi) mai stato al top della condizione. Si è fermato per problemi al polpaccio, al bicipite femorale e per la frattura a carico del passaggio sacro-coccige. In più la questione processo, ancora non conclusa. Ma proprio questo aspetto processuale condizionerà anche il suo futuro. Possibile che Fiorentina e Genoa ridiscutano i dettagli del prestito in attesa che la vicenda giudiziaria sia definitivamente chiusa.

Lì sulla trequarti si prefigurano grandi manovre di mercato. Se i milioni già versati al Genoa rappresentano una sorta di assicurazione sulla probabile permanenza di Gud, la Fiorentina sta cominciando a prendere in considerazione l’idea di cedere Beltran. Il River Plate ha già manifestato la volontà di riportarlo a casa e lo stesso Lucas non ha mai negato la voglia di tornare. Il club viola ha rifiutato la proposta di prestito. Si tratta però sulla base di 10 milioni di euro e il 20% sulla futura rivendita. L’impressione è che l’affare sia già molto ben impostato e potrebbe concludersi dopo la fine del Mondiale per Club.