Fiorentina, tegola Lamptey: ricostruito il crociato anteriore. Starà fermo a lungo

Firenze, 24 settembre 2025 - Una mazzata sulla stagione di Tariq Lamptey. L'esterno ghanese sarà costretto a rimanere ai box per diversi mesi in seguito all'infortunio rimediato nel primo tempo di domenica scorsa contro il Como. Una palla lunga, un controllo difficoltoso e una leggera torsione nel ricadere a terra. Tanto è bastato per causare un guaio di non poco conto.

"ACF Fiorentina comunica che il calciatore Tariq Lamptey è stato sottoposto, a partire da lunedì 22 settembre, ad una serie di accertamenti clinici e strumentali sia statici che dinamici al fine di effettuare la diagnosi a seguito dell’infortunio occorso durante la partita Fiorentina – Como di domenica 21 settembre. Visto il quadro clinico complesso, nella mattinata di oggi, è stata effettuata un’ artroscopia diagnostica dal Prof. Mariani. L’intervento ha evidenziato una lacerazione isolata del legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro. La tipologia di lesione ha reso, comunque, necessario l’intervento di ricostruzione del legamento crociato anteriore, che è perfettamente riuscito. Il calciatore nelle prossime ore farà rientro a Firenze per iniziare il percorso riabilitativo stabilito".

Il comunicato ufficiale della Fiorentina, diffuso nel pomeriggio, non lascia spazio a dubbi. Il club viola non ha comunicato i tempi di recupero (in questi casi non vengono mai comunicati perché variabili e dipendenti da diversi fattori) ma è chiaro che per Lamptey il 2025 sia concluso e la speranza è che possa rientrare nei primi mesi del nuovo anno. Cinque, forse sei, i mesi che serviranno per rivederlo in campo. Il protocollo di recupero del Prof. Mariani è piuttosto serrato (lo abbiamo visto con Dodo, rientrato in campo a tempo di record) ma servirà comunque pazienza e cautela.

Pioli perde così un elemento che poteva essere utile nel passaggio al 4-4-2. Il suo apporto è durato una manciata di minuti, adesso potrà solo sostenere i nuovi compagni fuori dal campo. In rampa di lancio c'è invece Niccolò Fortini, che vedrà aumentare le proprie chance alle spalle di Dodo. Il classe 2006 è reduce dall'esordio in Serie A proprio contro il Como per essere subentrato a Lamptey. In estate poteva ripartire in prestito, la Fiorentina ha deciso di tenerlo. E Pioli può tirare un sospiro di sollievo perché gli esterni in rosa sono ancora quattro.

Alessandro Latini