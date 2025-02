Fiorentina-Inter, probabili formazioni e tv per il recupero. Si riparte dal 16’

Firenze, 6 febbraio 2025 – La drammatica serata del 1° dicembre, quella del malore di Edoardo Bove, resta e resterà a lungo impressa nella mente di tutti. Per fortuna Bove si è ripreso velocemente, sta bene (anche se restano gli interrogativi sul suo futuro nel pallone), ma certo per tutti lo choc è stato forte.

Stasera, quella gara del 1° dicembre, interrotta al 16’, sarà recuperata a partire proprio da quel minuto e senza i nuovi arrivati nel mercato di gennaio e, ovviamente, anche senza i giocatori nel frattempo ceduti: una situazione che mette i viola di fronte a una situazione di grande difficoltà di organico.

Dunque, stasera (ore 20.45, diretta su Dazn e SkySport) mister Raffaele Palladino non potrà schierare i vari Fagioli, Ndour, Fagioli, Pablo Marì, Folorunso e via dicendo. In più, resta il dubbio sulle condizioni di Cataldi.

Sarà un test molto difficile contro l’Inter campione d’Italia e in lotta per lo scudetto anche quest’anno, ma i viola potrebbero tirare un surplus di orgoglio e grinta anche per dedicare una grande prestazione proprio a un tifoso speciale come Bove.

Probabili formazioni

FIORENTINA (4-2-3-1): De Gea; Comuzzo, Pongracic, Ranieri, Gosens; Cataldi, Mandragora; Dodo, Gudmundsson, Beltran; Kean. Allenatore: Palladino.

INTER (3-5-2): Sommer; Pavard, de Vrij, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; 10 Lautaro, Thuram. Allenatore: S. Inzaghi.

Arbitro: Doveri di Roma