Fiorentina, Italiano: "Meritavamo almeno il pari. Ci serve un esterno dal mercato, siamo pochi"

Firenze, 6 gennaio 2024 - Mastica amaro Vincenzo Italiano, sconfitto a Reggio Emilia dal Sassuolo. La Fiorentina chiude in ogni caso il girone d'andata al quarto posto. Queste le parole del tecnico viola: "Analizzando la partita, il primo tempo non è stato bello, andavamo piano e sotto ritmo. Abbiamo creato pochissimo e tutto questo non mi è piaciuto. Nel secondo tempo si è ribaltato tutto, abbiamo sbagliato un rigore, creato tante situazioni. Siamo arrivati benissimo in area, muovendo bene la palla con una manovra avvolgente. Peccato, potevano essere punti importanti per la nostra classifica, che comunque è bella e siamo fieri di quello che stiamo facendo. Teniamo il quarto posto, ma è comunque un peccato non aver aggiunto niente. E' vero che il primo tempo è stato brutto, ma nel secondo meritavamo ampiamente almeno di fare un gol". Cosa ha detto alla squadra all'intervallo? "Il Sassuolo ha sempre qualità e talento, sapevamo di affrontare una squadra che ha bisogno di punti e che sarebbe partita forte. Quando prendi gol poi si complica tutto. La partita dura novanta minuti, tempo per cambiare e rimediare c'era e lo abbiamo fatto, aggiungendo una punta e lavorando con tanti uomini sulla loro linea difensiva. Capita anche di subire l'avversario in certe situazioni nelle quali loro si muovono bene. Nei 96 minuti però meritavamo ampiamente di pareggiarla". Analizzando l'andata, ha già in mente le correzioni della squadra per crescere ancora? "Abbiamo tutta la voglia di continuare il nostro percorso. Sappiamo che se non miglioriamo le nostre lacune si fa presto a tornare sotto. Dobbiamo aggiungere gol e creare occasioni. Dietro invece siamo cresciuti tanto. Lavoreremo dove possiamo migliorare: e dobbiamo migliorare in zona gol". C'è una gerarchia sui calci di rigore o no? "Le gerarchie ci sono. Il rigorista non c'era ed è Gonzalez. Si fermano sempre in 4-5 a provarli in allenamento. Jack si sentiva il piede caldo, è uno che sa fare gol, purtroppo oggi non è riuscito a farlo, ma i rigori li gestiamo così". Il mercato può aiutarvi con un esterno? "Kouame non c'è, Sottil e Gonzalez sono infortunati. Eravamo cinque e siamo rimasti in due. Oggi abbiamo dovuto adattare Parisi, lo abbiamo provato in settimana perché Brekalo non giocava da tempo e sapevamo che poteva calare. E' chiaro che siamo in pochi, ne abbiamo già parlato, dobbiamo fare qualcosa in quella zona di campo". Alessandro Latini