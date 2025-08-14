Fiorentina-Japan University 1-2, Gud non basta. La squadra di Pioli è imballata

Firenze, 14 agosto 2025 - Al Viola Park va in scena una serata inattesa: la Japan University supera la Fiorentina per 2-1, conquistando una vittoria che per gli universitari nipponici ha il sapore di un trionfo storico. Fin dall’inizio si era capito che non si trattava di una semplice squadra in tournée, ma espugnare il centro sportivo viola restava impresa difficile da pronosticare.

Stefano Pioli divide la rosa in due gruppi: al mattino spazio alle seconde linee contro la Primavera, mentre in serata i titolari affrontano gli organizzati e frizzanti universitari giapponesi. Le indicazioni più utili arrivano dal primo tempo, quando la Fiorentina riesce a costruire alcune trame interessanti, in linea con le richieste tattiche dell’allenatore. Da segnalare un Gudmundsson più convincente rispetto alle precedenti uscite, pronto a sfruttare l’assist di Sohm, tra i migliori in campo insieme a Dodo. Kean non demerita, sfortunato sotto porta. Bravo anche il portiere Sato a negare il raddoppio ai viola.

Con il passare dei minuti, però, la squadra di Pioli cala fisicamente in modo drastico. Su un pallone centrale che arriva da lontano Tsuneto approfitta di un varco e batte De Gea da distanza ravvicinata, con un gol che, con maggiore lucidità, si sarebbe potuto evitare. Le occasioni per pareggiare non mancano, ma Dodo difetta di concretezza e Kean paga ancora la sfortuna. Dzeko, per movimenti e giocate, resta il giocatore in grado di accendere la luce, sebbene la sua condizione sia ancora lontana da quella ottimale. Come spesso gli è accaduto nel corso dell'estate dopo mezzora è calato vistosamente.

Nel finale, sugli sviluppi di un corner, Ikegaya anticipa tutti e firma il 2-0. In pieno recupero un gol annullato a Dodo (di testa) per posizione di fuorigioco su assist di Fagioli. Per la Japan University è una serata da ricordare, per la Fiorentina poco più di un test. Ma tra una settimana servirà una squadra più pronta e concentrata.

TABELLINO FIORENTINA-JAPAN UNIVERSITY 1-2

FIORENTINA: De Gea; Comuzzo, Pongracic, Ranieri; Dodo, Sohm, Fagioli, Gosens; Gudmundsson, Dzeko (dal 79' Bianco); Kean. All.: Pioli

JAPAN UNIVERSITY: Sato, Hosoi, Yoshimura, Tsuneto, Ikegaya, Yamaichi, Matsunaga, Hidano, Fujieda (dal 67' Shimano), Shinoda (dal 67' Tanaka). All.: Kawazu

Arbitro: Sig. Zoppi

Reti: 15' Gudmundsson, 33' Tsuneto, 81' Ikegaya.

Spettatori: 1.500

Alessandro Latini