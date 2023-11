Fiorentina-Juventus, viola in silenzio. In 6mila non sono andati allo stadio. Allegri “soddisfatto”

Firenze, 6 novembre 2023 – In casa Fiorentina, arrivata alla terza sconfitta consecutiva, la società viola ha comunicato il perché del silenzio stampa di oggi: “Nel rispetto di tutte le persone presenti e non presenti, la Fiorentina, in questa serata difficile per tutti gli abitanti della Toscana, non rilascia dichiarazioni”. Da segnalare che durante la partita sui profili social del club viola la Fiorentina ha voluto esprimere la propria solidarietà alle vittime dell'alluvione dei giorni scorsi postando una foto delle due squadre abbracciate al centro del campo con scritto: “La Fiorentina e il presidente Rocco Commisso si stringono intorno al dolore delle vittime dell'alluvione”.

Alla fine sono stati più di 6.000 i tifosi della Fiorentina che hanno rinunciato ad andare allo stadio per assistere alla partita con la Juventus. Secondo i dati forniti dal club viola l'incasso, pari a un milione e 254.077 euro, corrisponderebbe a 38.225 spettatori, ma ai tornelli sono stati conteggiati 31.628 persone. Il che significa che in 6.597 hanno rinunciato ad andare al Franchi nonostante il possesso di regolare biglietto o abbonamento.

Dal canto suo, dopo cinque anni, la Juventus torna a battere la Fiorentina all'Artemio Franchi e si conferma seconda forza del campionato, a soli due punti dall'Inter. Una vittoria per 1-0 che porta la firma del giovane Miretti, al suo primo gol in Serie A: “Sì, lo aspettavo da tanto questo gol, quindi sono contento perché l'ho ricercato per molto tempo e finalmente è arrivato. Ma la cosa più importante è aver portato i tre punti a casa - ha detto il giocatore della Juventus -. Adesso spero che ora ne arriveranno altri. Come ho detto altre volte, non cercavo questo gol, ma cerco una certa continuità, quindi spero che in futuro ne arrivino altri”.

Massimiliano Allegri, che alla vigilia in qualche maniera aveva previsto il gol di Minetti, è soddisfatto della vittoria della sua Juventus a Firenze: "I tre punti, poi la prestazione dei ragazzi che l'hanno cercata, voluto, contro una Fiorentina contro cui è sempre difficile giocare. Non era semplice, abbiamo fatto gol in una bella azione. Abbiamo sofferto più il primo tempo, dove abbiamo avuto due o tre situazioni a campo aperto. Avevamo spazi soprattutto saltata la prima pressione -. Lo Scudetto? Bisogna sempre guardare avanti, ma non deve essere frainteso sullo Scudetto. Inter, Milan e Napoli sono più attrezzate di noi, noi abbiamo tanti giovani, c'è un buono spirito. Le partite si vincono attraverso la sofferenza, attraverso una buona fase difensiva”.

Poi, sulla gara del Franchi: "La Fiorentina ti porta a fare un lavoro del genere. Nel secondo tempo potevamo gestire meglio la palla, loro ti invogliano poi a chiudere l'azione - ha concluso Allegri -. Non bisogna spaccare le partite perché poi può succedere di tutto. Abbiamo rischiato con loro, poi Rugani ha fatto un intervento straordinario”.