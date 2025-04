Fiorentina, Kean torna in campo e Commisso lo chiama dall’America per rincuorarlo

Firenze, 29 aprile 2025 – Una telefonata dagli Stati Uniti del presidente Commisso per rincuorarlo: per Moise Kean è arrivato un incoraggiamento importante, accanto a quelli di tutta la famiglia della Fiorentina, nel suo primo allenamento dopo il suo ritorno da Parigi. Il bomber viola aveva lasciato il ritiro prima di Cagliari-Fiorentina (giocata il 23 aprile dopo il rinvio per la morte del Papa) per recarsi nella capitale francese per gravi motivi familiari. Motivi sui quali, comprensibilmente, è calato il massimo riserbo.

Nel pomeriggio di martedì 29 aprile il ritorno in campo, al Viola Park, per allenarsi, con un programma ovviamente differenziato rispetto ai compagni. La mattina di mercoledì 30 aprile, alla vigilia della sfida sul campo del Betis Siviglia per le semifinali di Conference League (ritorno l’8 maggio) verrà sciolto il nodo della sua presenza o meno dal primo minuto contro gli spagnoli.