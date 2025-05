Fiorentina: la Curva Fiesole carica la squadra per la sfida contro il Betis Siviglia

Lo spirito guerriero della Curva Fiesole dovrà essere messo in campo dalla Fiorentina. Messaggio forte e chiaro da parte del cuore pulsante del tifo viola, che ieri sera ha dato l’ennesima dimostrazione d’affetto a una squadra che non è mai rimasta sola nemmeno nelle difficoltà. In centinaia hanno risposto all’appello social della curva e si sono presentati nel piazzale di Maratona, lì dove è transitato il pullman della Fiorentina che poi avrebbe raggiunto il Viola Park per il ritiro pre partita. Luogo non casuale perché pochi metri più in là, sul manto del Franchi, si stava allenando il Betis Siviglia (ampiamente beccato dai cori prima dell’arrivo del pullman viola). Come a dire: noi intanto incitiamo i nostri ragazzi, ma chi ha orecchie per intendere può già farsi un’idea sul clima che troverà questa sera al Franchi la squadra di Pellegrini. Che all’andata ha sfruttato l’effetto Benito Villamarin, ma che adesso dovrà fare i conti con il catino infuocato del Franchi.

Dimezzato, certo, ma lo stesso dal grande impatto emotivo. Gli ultras hanno invitato tutti i tifosi a presentarsi allo stadio con qualcosa di viola per un effetto cromatico da brividi. La Fiesole ha inoltre comunicato di non aver ricevuto il permesso per allestire una coreografia mozzafiato. "In uno stato dove vige la libertà d’espressione - spiega la curva in un comunicato - il sacrosanto diritto di esprimerci liberamente ci è stato negato. Tutto ciò è solo una evidente e inutile ripicca della Questura di Firenze per la non gradita coreografia contro la Juve".

Cori, fumogeni, bandiere al vento. In tanti si sono arrampicati sulle barriere di prefiltraggio davanti alla Maratona per godere di una posizione privilegiata. Di tutto per trasmettere ancora di più ai ragazzi di Palladino - qualora ce ne fosse stato bisogno - la voglia di fare l’impresa. La squadra si è affacciata al cancello della Maratona per godere a pieno della carica degli ultras. "Devi vincere" il messaggio più gettonato. Volti concentrati e già in clima partita. Da Palladino ai senatori. Dodo è in prima fila, poi arrivano gli altri. De Gea è fra gli ultimi insieme a Kean. Uomini decisivi, nella notte della stagione.

Nota a margine sui biglietti del settore ospiti per la trasferta di Venezia. Il Gos ha autorizzato la vendita anche per i residenti della provincia di Firenze purché in possesso di fidelity card. In diverse centinaia seguiranno la Fiorentina in Laguna lunedì prossimo.

Alessandro Latini