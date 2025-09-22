Fiorentina, la curva viola diserta la trasferta di Pisa. Il motivo

Firenze, 22 settembre 2025 - Il giorno dopo i fischi e la contestazione alla squadra, la Curva Fiesole conferma il suo intento di non recarsi a Pisa domenica prossima per l'atteso derby contro i nerazzurri di Gilardino. Derby che la tifoseria gigliata riconosce come quello più importante e significativo, ma gli ultras viola non intendono derogare dai propri principi. Da qualche ora sono in vendita i tagliandi, compresi quello del settore ospiti (Curva Sud) destinato proprio ai tifosi della Fiorentina. Costo esoso, ritenuto eccessivo: 45 euro più 4 euro di prevendita. A ridosso di un costo di 50 euro per assistere alla partita dai gradoni dell'Arena Garibaldi i sostenitori gigliati hanno deciso di non esserci, nel rispetto della lotta da tempo intrapresa contro il caro prezzi dei biglietti. Senz'altro qualche tifoso viola sarà presente nel settore ospiti e gli ultras invitano coloro che si recheranno allo stadio a non portare striscioni e bandiere. La decisione (già nell'aria da giorni) è arriva l'indomani della brutta serata del Franchi, dove la squadra è uscita fra i fischi e la contestazione del pubblico dopo la sconfitta patita per mano del Como. I tifosi si aspettano un deciso cambio di passo da parte della squadra di Pioli a cominciare proprio dal derby contro il Pisa, invitata a tirare fuori gli attributi e a rispettare la maglia. Nel mirino, come al termine dello scorso campionato, anche il ds Daniele Pradè. Alessandro Latini