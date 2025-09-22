Fiorentina, la curva viola diserta la trasferta di Pisa. Il motivo
Gli ultras viola non seguiranno la squadra nella trasferta in casa del Pisa di domenica prossima. Ieri la contestazione alla squadra dopo il ko contro il Como
Firenze, 22 settembre 2025 - Il giorno dopo i fischi e la contestazione alla squadra, la Curva Fiesole conferma il suo intento di non recarsi a Pisa domenica prossima per l'atteso derby contro i nerazzurri di Gilardino. Derby che la tifoseria gigliata riconosce come quello più importante e significativo, ma gli ultras viola non intendono derogare dai propri principi. Da qualche ora sono in vendita i tagliandi, compresi quello del settore ospiti (Curva Sud) destinato proprio ai tifosi della Fiorentina. Costo esoso, ritenuto eccessivo: 45 euro più 4 euro di prevendita. A ridosso di un costo di 50 euro per assistere alla partita dai gradoni dell'Arena Garibaldi i sostenitori gigliati hanno deciso di non esserci, nel rispetto della lotta da tempo intrapresa contro il caro prezzi dei biglietti. Senz'altro qualche tifoso viola sarà presente nel settore ospiti e gli ultras invitano coloro che si recheranno allo stadio a non portare striscioni e bandiere. La decisione (già nell'aria da giorni) è arriva l'indomani della brutta serata del Franchi, dove la squadra è uscita fra i fischi e la contestazione del pubblico dopo la sconfitta patita per mano del Como. I tifosi si aspettano un deciso cambio di passo da parte della squadra di Pioli a cominciare proprio dal derby contro il Pisa, invitata a tirare fuori gli attributi e a rispettare la maglia. Nel mirino, come al termine dello scorso campionato, anche il ds Daniele Pradè. Alessandro Latini
