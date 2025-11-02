Fiorentina, contro il Lecce ennesimo ko. Contestazione e silenzio stampa, Pioli verso l'esonero

Firenze, 2 novembre 2025 - Notte fonda. In un pomeriggio grigio e piovoso la Fiorentina tocca il fondo perdendo in casa contro il Lecce e rimandando ancora una volta l'appuntamento con la prima vittoria in campionato. Alla decima giornata, nel corso di una storia ormai quasi centenaria, non era mai accaduto. Il pomeriggio del Franchi è tutt'altro che finito, per la contestazione fuori dallo stadio.

L'anticipo c'è già stato durante la partita, con la Curva Fiesole che già all'inizio della partita ha invitato i calciatori a tirare fuori gli attributi. Invito che non è servito a niente, nonostante un buon avvio la squadra di Pioli si è sciolta con il passare dei minuti. Un paio di trame interessanti, poi due campanelli d'allarme con palloni persi in uscita che potevano già costare cari. Al terzo errore, di Ndour, la Fiorentina ha incassato il gol partita da Berisha, al secondo gol in Serie A nel corso della carriera. Minuto 23 che rimarrà decisivo, con il cross da destra raccolto dal numero 10 salentino e depositato facilmente in rete. De Gea, che poi ha sbrigato solo l'ordinaria amministrazione, non ha potuto farci niente.

Reazione confusa della Fiorentina

La reazione della Fiorentina è stata confusa, poco lineare. Un paio di occasioni per pareggiare i viola le hanno anche avute. Prima una girata di Kean disinnescata da Falcone con i piedi, poi un colpo di testa di Ranieri terminato alto da azione d'angolo. Ma insomma, poca cosa. A inizio ripresa Pioli ha cambiato tutto il centrocampo. Fuori Fagioli, Nicolussi Caviglia e Ndour, dentro Mandragora, Gudmundsson e Sohm. La musica non è cambiata. Anzi, probabilmente è peggiorata. L'ingresso di Piccoli per Dzeko non ha dato frutti. L'occasione ce l'ha avuta il solito Kean, con Falcone bravo a inchiodare il pallone sulla linea di porta. Nel finale l'episodio Var, con Massa che ha richiamato Rapuano al monitor dopo l'assegnazione del penalty. Fra le protesta della Fiorentina l'arbitro in campo revoca il tiro dal dischetto. Furibondo Ranieri, su cui il tocco di Pierotti sembra esserci, forse giudicato troppo lieve.

Fischi e contestazione ai viola

Finisce in mezzo a una selva di fischi e cori di contestazione, con la squadra sconsolata sotto la curva, mentre Pioli ha imboccato subito la via degli spogliatoi. "Se andiamo in B, vi facciamo un c... così", il coro che riassume il pomeriggio da incubo del Franchi. In casa viola non parlerà nessuno. Silenzio stampa e ore di riflessione, con Stefano Pioli ormai sempre più verso l'esonero.

Il tabellino

Fiorentina-Lecce 0-1 FIORENTINA (3-5-2): De Gea; Pongracic, Comuzzo (76' Fazzini), Ranieri; Dodò, Fagioli (45' Gudmundsson), Nicolussi Caviglia (45' Mandragora), Ndour (45' Sohm), Fortini; Dzeko (59' Piccoli), Kean. All. Pioli

LECCE (4-3-3): Falcone; Veiga, Tiago Gabriel, Gaspar, Gallo; Berisha (76' Maleh), Ramadani, Coulibaly; Banda (73' Pierotti), Stulic (88' Camarda), Morente (88' Kaba). All. Di Francesco.

MARCATORI: 23' Berisha (L)

AMMONITI: 14' Nicolussi Caviglia(F),15' Fagioli (F), 40' Veiga (L), 66' Kean (F), 87' Ranieri (F)

ARBITRO: Rapuano