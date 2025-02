Fiorentina-Lecce, Beltran al posto di Kean. Probabili formazioni e orario tv

Firenze, 28 febbraio 2025 - Comincia con Fiorentina-Lecce il 27° turno di Serie A. I viola, dopo aver messo in fila tre vittorie, hanno perso le ultime tre con Inter, Como ed Hellas Verona, allontanandosi dal quarto posto, mentre i salentini nello stesso parziale hanno guadagnato due punti, frutto dei pareggi con Bologna e Monza, seguiti venerdì scorso dal ko contro l`Udinese. La speranza dei giallorossi è quella di aumentare il distacco di quattro punti rispetto all'Empoli terzultimo e virtualmente retrocesso.

I precedenti

La Fiorentina ha vinto la gara di andata contro il Lecce (6-0, 20 ottobre 2024) e potrebbe battere i pugliesi in entrambe le sfide stagionali in Serie A solo per la seconda volta, dopo la stagione 2005/06. Quella è stata anche l’unica occasione in cui i toscani hanno vinto due gare di fila contro i giallorossi nel torneo. Dopo la sconfitta per 6-0 nella gara di andata, il Lecce potrebbe incassare almeno sette gol contro un’avversaria in una singola stagione di Serie A per la prima volta dal 2019/20, quandò nelle due sfide stagionali contro l’Atalanta rimediò 10 gol subiti. I salentini sono rimasti imbattuti in cinque delle ultime sei trasferte contro la Fiorentina in Serie A (3V, 2N), inclusa la più recente (2-2, 27 agosto 2023), dopo aver perso cinque volte in altrettante gare esterne precedenti contro la Viola nella competizione (1V).

Le curiosità

La Fiorentina viene da tre sconfitte di fila in Serie A, senza segnare nelle ultime due, e non arriva a quattro ko di seguito dal periodo tra novembre e dicembre 2019, con Vincenzo Montella alla guida. Anche in quella serie, ci fu una sconfitta per 1-0 sul campo dell’Hellas Verona, gara da cui sono reduci i viola attualmente, e la successiva fu proprio in casa contro il Lecce (1-0 esterno per i salentini in quel caso). Nelle prime 17 gare di questo campionato, ossia da agosto a fine dicembre, la Fiorentina ha avuto una media di 1.88 punti conquistati a partita, subendo 0.9 reti a match in Serie A; da inizio 2025, questi valori si sono attestati rispettivamente su 1.11 e 1.4. Il Lecce è l’unica squadra che in questo mese di febbraio non ha segnato nemmeno un gol in Serie A; i salentini, infatti, non trovano la rete da tre gare di fila e non restano a secco per quattro match nella competizione dal periodo tra settembre e ottobre scorsi, con Luca Gotti alla guida. La Fiorentina (311) ha tentato solo otto tiri in più rispetto al Lecce (303) in questo campionato; tuttavia, la Viola ha una percentuale realizzativa del 13.2%, la terza più alta del torneo dopo Atalanta (15.5%) e Inter (14.4%), mentre i giallorossi sono ultimi in questa graduatoria (5.9%), oltre ad essere il peggior attacco della competizione (18 gol). Il Lecce è una delle due squadre, al pari del Monza, contro cui Lucas Beltrán ha segnato più di un gol in Serie A (due contro entrambi); in particolare, la squadra salentina potrebbe essere la prima contro cui l’argentino segna in entrambe le sfide stagionali nella competizione.

Le parole di Palladino

"Non sono stati giorni piacevoli, gli ultimi - ha sottolineato in conferenza stampa Raffaele Palladino - Quando perdi in quel modo fa male, bisogna analizzare tutto, il perché c`è stata la sconfitta e del trend negativo. Vogliamo uscire da questa situazione con tutte le forze, l`energia e le armi che abbiamo. Sono sicuro che i ragazzi metteranno tutto quello che hanno per uscire da una situazione che non fa piacere. Quest'anno è stata fatta un po` una rivoluzione: in estate abbiamo cambiato al 50%. E le difficoltà le abbiamo avute ad agosto e settembre, uscendone poi col lavoro e trovando grandi risultati insieme. Le altre difficoltà le abbiamo avute ora, dopo un`altra mini-rivoluzione a gennaio. Bisogna capire che non è che arrivano i nuovi, li metti dentro e tutto funziona: ci vuole tempo, lavoro nella settimana e pazienza per inserirli”.

Il commento di Giampaolo

Queste le dichiarazioni di Marco Giampaolo in vista della sfida del Franchi: "Affrontiamo una squadra di valore, con qualche giocatore fuori, ma anche con una rosa in grado di sopperire ai momenti di difficoltà. La Fiorentina è forte, si, ma noi non possiamo permetterci di guardare in faccia l’avversario. Per vincere lì serviranno fiducia, autostima e coraggio. D’ora in poi dobbiamo giocarci le nostre carte al 100%, senza rimproverarci ciò che non abbiamo fatto per mancanza di qualcosa. Gli errori si commettono, ma l’atteggiamento e la voglia di fare le cose per bene non possono mai mancare".

Le probabili formazioni

Fiorentina (4-2-3-1): De Gea; Dodò, Pongracic, Ranieri, Gosens; Cataldi, Mandragora; Zaniolo, Fagioli, Parisi; Beltran. All. Palladino.

Lecce (4-3-3): Falcone; Guilbert, Baschirotto, Jean, Gallo; Coulibaly, Pierret, Berisha; Karlsson, Krstovic, Morente. All. Giampaolo.

Orario e dove vederla

Fiorentina-Lecce è in calendario per venerdì 28 febbraio, con calcio d'inizio fissato alle 20:45. La partita verrà trasmessa in esclusiva da Dazn. Per seguirla in tv, oltre all'abbonamento alla piattaforma, è necessario essere muniti di una smart tv su cui scaricare l'app, oppure si dovrà collegare al proprio televisore un dispositivo come Google Chromecast, Amazon Fire Tv Stick, oppure un decoder Sky Q o una console come PlayStation 4 o 5, XboX One, One S e One X. Sarà possibile seguire il match anche in streaming, attraverso il sito o l'applicazione di Dazn.

La designazione arbitrale

Fiorentina-Lecce è stata affidata a Livio Marinelli di Tivoli, assistito da Alessandro Giallatini di Roma 2 e Valerio Colarossi di Roma 2. IV Ufficiale Alberto Santoro di Messina. In sala video al VAR Aleandro Di Paolo di Avezzano; Assistente VAR Gianluca Aureliano di Bologna.

