Fiorentina, Il Colpo di Mezzanotte - Lindelof e Nicolussi, pronto il doppio affare finale

Firenze, 28 agosto 2025 – Pietro Comuzzo ha rifiutato nuovamente la corte dell’Arabia Saudita. Il difensore classe 2005 ha detto no in modo definitivo all’Al-Hilal di Simone Inzaghi, che aveva messo sul piatto 35 milioni per convincere la Fiorentina a cederlo. La risposta del giovane centrale è stata però ancora una volta negativa, con la volontà chiara di restare a Firenze. Per la sua permanenza definitiva bisognerà però attendere: il Milan sta valutando se presentare un’offerta in grado di far vacillare la dirigenza viola e il presidente Rocco Commisso.

Nel frattempo, il club gigliato continua a muoversi sul mercato. Il primo nome sulla lista è quello di Victor Lindelof, capitano della Svezia. Al difensore è stato proposto un contratto biennale con opzione per un terzo anno e l’ex Manchester United appare tentato dall’avventura italiana. Everton e Brentford sono già stati messi in stand-by, anche grazie ai consigli dell’amico David De Gea, che avrebbe sponsorizzato il suo arrivo in viola. Nelle ultime ore i contatti tra la Fiorentina e l’entourage dello svedese sono proseguiti e filtra ottimismo per la buona riuscita dell’operazione.

Capitolo centrocampo: resta calda la pista che porta ad Hans Nicolussi Caviglia. Dalla Laguna trapelavano in mattinata indiscrezioni su una trattativa arenata, ma in realtà i dialoghi con il Venezia proseguono. I lagunari continuano a chiedere circa 12 milioni, mentre la Fiorentina propone un prestito oneroso con obbligo di riscatto condizionato fissato sui 7-8 milioni più bonus. All'operazione lavora anche l’agente Alessandro Lucci, che sta cercando di ammorbidire le richieste del club veneto. Il centrocampista, protagonista di un’ottima stagione in Serie A lo scorso anno, non vuole restare in B e ha già dato il suo ok a un trasferimento a Firenze.

Attenzione anche alla corsia destra: confermato Fortini, Pradè monitora il momento giusto per affondare il colpo su Lamptey, con Hateboer come alternativa. Una mossa rimasta in sospeso, ma che potrebbe sbloccarsi a breve. In uscita non ci sono novità su Beltran, proposto di recente allo Sporting Lisbona e ancora nel mirino del Parma, mentre Ikoné continua a valutare la proposta del Paris Fc. Su Bianco restano segnalati Sassuolo, Catanzaro e Monza. Su Barak ci sono i sondaggi ormai datati di Cagliari e Verona.