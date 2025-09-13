Acquista il giornale
Fiorentina-Napoli, le formazioni ufficiali / Diretta

Alle 20.45 la sfida tra i viola di Pioli e i partenopei di Conte

di ROBERTO DAVIDE PAPINI
13 settembre 2025
Una curiosa espressione di Moise Kean (Germogli)

Firenze, 13 settembre 2925 – Obiettivo molto difficile, ma i viola vogliono provarci: battere il Napoli e conquistare la prima vittoria in campionato. La Fiorentina, però, si trova di fronte la squadra campione d’Italia e a punteggio pieno, avversario molto complicato da affrontare.  Sfida in programma stasera alle 20.45. Peri viola è lesordio in campionato a Firenze ritrovando (seppur con capienza ridotta) lo stadio “Franchi” e l’affetto del popolo gigliato.

DIRETTA

18:12
Riscaldamento

Viola e partenopei in campo per il riscaldamento

17:44
La formazione del Napoli

NAPOLI (4-1-4-1): Milinkovic Savic; Di Lorenzo, Beukema, Buongiorno, Spinazzola; Lobotka, Politano, Anguissa, De Bruyne, McTominay; Hojlund. Allenatore: Conte

17:42
Attacco viola

Pioli sceglie Dzeko per far coppia con Kean

17:41
La formazione viola

FIORENTINA (3-5-2): De Gea; Comuzzo, Pongracic, Ranieri; Dodo, Sohm, Mandragora, Fagioli, Gosens; Kean, Dzeko. Allenatore: Pioli.

