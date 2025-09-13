De Gea evita il tracollo, Gosens oscuro e prezioso. Fagioli e Comuzzo in difficoltà

Firenze, 14 settembre 2025 – De Gea 7 - Se la sconfitta è rimasta entro i confini della tolleranza lo si deve ancor a lui. Solito miracolo in avvio su McTominay, aiutato da Gosens. Non può nulla sul rigore calciato da De Bruyne, così come sul diagonale al laser di Hojlund. Salva lo 0-3 con un miracolo ancora su De Bruyne. Provvidenziale su Politano, ma non può nulla su Beukema a due passi. Riflessi da gatto ancora su McTominay. Dice no anche a Elmas nel finale. Fuoriclasse.

Comuzzo 4,5 - Sciagurato l'intervento su Anguissa, anche perché non guarda cosa accade alle sue spalle e interviene in modo maldestro. Un errore che finisce per condizionarlo per tutta la partita. Non è lui e si vede quando sbaglia appoggi facili. Dall'86' Lamptey sv.

Pongracic 5 - Era partito bene. O meglio, meno peggio dei compagni di reparto. Poi si fa beffare da Hojlund che fa sfilare il pallone e si invola verso la porta. Serata di sofferenza che non migliora con il passare dei minuti. Dal 92' Viti sv.

Ranieri 6 - Primo tempo di sofferenza e poche idee, niente in confronto alla ripresa, quando si fa prendere lo spazio da Beukema che firma lo 0-3. Nella ripresa tanto agonismo e altrettanta confusione, poi la rete della bandiera, come si diceva una volta.

Dodo 5,5 - Perde in modo ingenuo il contrasto con Spinazzola, salvo poi non provare a recuperare, con l’azzurro pronto invece a trovare Hojlund per lo 0-2 che di fatto è la mazzata che spacca la gara in due. Poi nel finale reagisce come tutti, però non basta per il 6.

Mandragora 5,5 - Il più intraprendente dei viola, poi anche lui va in affanno. Tenta un paio di conclusioni da fuori, ma la mira lascia a desiderare. Anche su calcio da fermo. Non è proprio centratissimo in quella zona di campo, ma si adatta.

Fagioli 4,5 - Ad oggi resta Fagiolino, Pradé ci perdonerà. E oggi lo si è visto chiaramente, anche se la fiducia nelle sue qualità resta immutataa. Ma questa prestazione è stata tutta in salita. All’inizio parte vertice basso, poi si alza provando a giocare alle spalle degli attaccanti, salvo poi tornare sui suoi passi. In generale è apparso il più impacciato e il più in difficoltà per tutta la partita. Dal 65’ Nicolussi Caviglia 6 - Prova a mettere ordine e si vede che comunque ha le idee chiare anche se tutto non riesce ma sarà utilissimo.

Sohm 5 - Parte in linea poi si abbassa costretto da Anguissa che gioca praticamente a tutto campo. Il 99 azzurro è un diavolo, va bene ma se lo si lascia girare con facilità diventa imprendibile. Sempre in ritardo nelle scelte che restano a metà del guado. Dal 64’ Fazzini 6,5 - Non può essere un caso che la Fiorentina più vivace nasce con lui.

Gosens 6 - Sembra che non ci sia, almeno nel primo tempo eppure si sacrifica cercando di tamponare le sfuriate dalla sua parte di Politano, non uno qualsiasi. Salva un gol già fatto, ma non serve perché Comuzzo fa il guaio.

Dzeko 4,5 - Si perde Di Lorenzo in copertura e questo innesca (stupendo non look di Anguissa) l’azione da cui nasce il rigore dello 0-1. Fatica a entrare in partita e infatti esce a metà gara. Parente lontano di quello visto in nazionale. A ora questo tandem con Kean non funziona. Dal 46' Piccoli - Impatto fisico diverso così come l'atteggiamento. Ha la palla buona per riaprire la gara, ma a tu per tu con Milinkovic Savic sbaglia.

Kean 5,5 - Ci prova anche con egoismo che deve essere proprio di un attaccante. Non è fortunato nelle conclusioni, ma pare uno dei pochi che ci mette qualcosa di suo. La sola presenza preoccupa i difensori. Ma resta a secco.

All. Pioli 5 - Il Napoli è ingiocabile, e va bene. Però l’approccio e l’impatto lascia perplessi. A fine gara parla di una lezione che deve servire. Certo, per crescere e soprattutto per avere indicazioni importanti: ad oggi Dzeko è in difficoltà, così come Fagioli con accanto due di gamba. Ad ora serve più fosforo.