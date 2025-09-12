Fiorentina-Napoli, probabili formazioni e orari tv

Napoli, 12 settembre 2025 - Le prime due giornate, contro Sassuolo e Cagliari, hanno visto il Napoli campione in carica fare bottino pieno, senza neanche subire alcun gol e con un attivo invece di 3 reti: un ottimo messaggio alle rivali da parte di una squadra che ha voglia di confermarsi a livelli altissimi, ma per qualcuno il primo vero esame per gli azzurri sarà dato solo dal match in casa della Fiorentina, in programma sabato 13 settembre alle 20.45 al Franchi, tra l'altro a ridosso del debutto in Champions League in casa del Manchester City.

Le probabili formazioni

Fiorentina (3-5-2): De Gea; Comuzzo, Pongracic, Ranieri; Dodo, Sohm, Fagioli, Mandragora, Gosens; Piccoli, Kean. Allenatore: Pioli Napoli (4-1-4-1): Meret; Di Lorenzo, Beukema, Buongiorno, Spinazzola; Lobotka; Politano, Anguissa, De Bruyne, McTominay; Lucca. Allenatore: Conte

Orario e dove vedere Fiorentina-Napoli in tv e streaming

Fiorentina-Napoli (fischio d'inizio alle 20.45) sarà trasmessa in diretta su Dazn, la cui app è disponibile anche sui dispositivi Google Chromecast, Amazon Fire Stick TV e TimVision Box. Il match sarà visibile anche su Sky sui canali Sky Sport Uno (numero 201) e Sky Sport Calcio (numero 251), oltre che sul canale Sky Sport 4K (numero 213): disponibile anche lo streaming sul dispositivo Sky Go.

Le dichiarazioni di Conte

Prima la Fiorentina in campionato e poi il Manchester City in Champions League, entrambi i match in trasferta: per molti quello all'orizzonte sarà il primo vero momento della verità per il Napoli, un pensiero che in parte abbraccia anche Antonio Conte, che apre proprio da questa riflessione la propria conferenza stampa. "Inizieremo a giocare ogni tre giorni e sicuramente sarà una stagione complessa per noi. Nelle prime due partite ci siamo basati sulle certezze, ora ogni ci saranno da inserire i nuovi, che arrivano con grandi aspettative, e chiaramente servirà un po' di pazienza e comprensione qualora dovessero esserci degli errori. Dobbiamo essere tolleranti nei giudizi se le cose non dovessero andare per il meglio. Abbiamo completato la rosa per affrontare tanti impegni, che l'anno scorso non c'erano: quest'anno la necessità era di completare la rosa e ora inizia il momento verità per infortuni, energie e rotazioni, per cui ci sarà spazio per tutti". Tanti cambiamenti, che in quanto tali creano qualche inquietudine, ma una certezza che risponde al nome di Conte e che invece tranquillizza tutti c'è, eccome. "Sarà l'anno più complesso, la mia esperienza mi porta a dire questo: sono arrivati tanti ragazzi nuovi in una piazza importante, con aspettative alte per via dello scudetto inaspettato dell'anno scorso, quindi servono tempo e pazienza. Io devo migliorare questi ragazzi nel minor tempo possibile ed è importante l'aiuto in questo del gruppo base. Siamo al secondo step del progetto e il problema (sorride, ndr) è che lo stiamo facendo però con lo scudetto sul petto, non preventivabile, ma è inevitabile che cambi la visione di tutto".

I singoli

Si passa poi ai singoli, con le notizie agrodolci che sono arrivate in tal senso durante la sosta: si parte dallo stop di Amir Rrahmani che per qualche settimana aprirà le porte in difesa a Sam Beukema o forse pure a Luca Marianucci. "Sarà un'assenza importante, l'anno scorso le ha giocate tutte, è un perno della squadra, ma come ho detto prima giocando ogni tre giorni, più gli impegni con le Nazionali, il rischio infortuni sarà molto più alto. Abbiamo cercato sul mercato di prepararci ad eventualità di questo genere: sono arrivati Beukema e Marianucci, e abbiamo anche la necessità di farli giocare affinché prendano coscienza con la nuova realtà e capiscano la situazione. Come ho sempre detto, sono arrivati ragazzi per il presente, ma anche per il futuro". Poi c'è chi come Alessandro Buongiorno ha sfruttato la sosta per affinare la preparazione dopo i tanti recenti problemi fisici, in parte già archiviati dall'assist servito da subentrato per battere il Cagliari. "Viene da un'operazione in estate: aveva recuperato, l'ho mandato in campo col Cagliari, ha lavorato due settimane ed ora è pronto per giocare, ma anche a lui manca il campo da un bel po' e da tanto non inizia dall'inizio. Sono tutte incognite che devono essere messe in preventivo ed affrontate perché si comincia un ciclo numeroso di gare". Si passa poi ai volti nuovi Rasmus Hojlund ed Eljif Elmas, con quest'ultimo che in realtà è un piacevole revival. "Sono stati anche in Nazionale, quindi li ho visti bene. I giocatori comunque sono pronti, poi è inevitabile che più ci sarà tempo per lavorare insieme e più ci saranno miglioramenti ma noi ne abbiamo bisogno subito". Una delle novità portate dal mercato riguarda i pali, con il ballottaggio tra Alex Meret e Vanja Milinkovic-Savic destinato a essere il tormentone dell'intera stagione. "Abbiamo due ottimi portieri: Alex è una garanzia, è il portiere dei due scudetti ed abbiamo preso Vanja che come gli altri viene da una realtà diversa, ma anche lui si sta integrando e cercheremo di trovare il tempo e modo per dare spazio anche a lui". Uno dei due sfiderà la Fiorentina, una squadra ambiziosa di cui Conte non si fida. "In tre anni hanno fatto due finali europee ed una semifinale, ottenendo ottimi risultati anche in Coppa Italia. E' una realtà solida che ha delle basi e che ha fatto un ottimo mercato: li inserisco - continua Conte - in quel lotto di formazioni che daranno fastidio un po' a tutti". Chissà che la sfida del Franchi non possa essere decisa ancora da André-Frank Zambo Anguissa, curiosamente l'ultimo a rientrare dalle spedizioni con la propria Nazionale. "Ha giocato martedì, ci ha impiegato tempo a tornare ma si è allenato sia ieri che oggi. Il ragazzo è a disposizione ma, nel caso, è stato preso Elmas proprio per sopperire a qualche problematica in varie zone del campo, grazie alla sua estrema duttilità".