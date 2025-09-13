Fiorentina-Napoli, probabili formazioni e dove vederla in tv

Firenze, 13 settembre 2025 – Esaurita la sosta per la Nazionale, la Fiorentina fa il suo “esordio” stagionale allo stadio “Franchi” in ristrutturazione e va a caccia del primo successo in campionato. Se l’esordio è sicuro (stadio “Artemio Franchi”, ore 20.45, diretta tv su Dazn e Sky Sport), ottenere la prima vittoria del campionato sarà dura. Dopo due pareggi in trasferta con vari rimpianti (a Cagliari e a Torino, sponda granata) a Firenze arriva il Napoli campione d’Italia e a punteggio pieno dopo due giornate, seppur con qualche affanno.

Per i viola, dunque un test molto difficile, ma anche un’occasione di dare una prima svolta (positiva!) a questo campionato. Il pubblico di Firenze ha risposto alla grande, come sempre (21mila biglietti venduti alla vigilia), e sosterrà i viola in maniera incessante. C’è curiosità di vedere dal vivo i nuovi in azione e di rivedere Stefano Pioli sulla panchina gigliata. A proposito di Pioli, le sue scelte dovrebbero vedere un 3-5-2 con Dzeko e Kean in attacco e un centrocampo con Dodo e Gosens esterni, poi Fagioli, Mandragora, Sohm (in ballottaggio con Nicolussi Caviglia). Dietro, Comuzzo, Pongracic e Ranieri.

Probabili formazioni

FIORENTINA (3-5-2): 43 De Gea; 15 Comuzzo, 5 Pongracic, 6 Ranieri, 2 Dodo; 44 Fagioli, 8 Mandragora, 7 Sohm, 21 Gosens; 9 Dzeko, 20 Kean. Allenatore: Pioli.

NAPOLI (4-1-4-1): 1 Meret; 22 Di Lorenzo, 31 Beukema, 5 Juan Jesus, 37 Spinazzola: 68 Lobotka; 21 Politano, 99 Anguissa, 11 De Bruyne, 8 McTominay; 27 Lucca. Allenatore: Lucca.

Arbitro: Zufferli di Udine