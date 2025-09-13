Acquista il giornale
Fiorentina-Napoli, probabili formazioni e dove vederla in tv

Alle 20.45 i viola ospitano i partenopei e vanno in cerca del primo successo in campionato

di ROBERTO DAVIDE PAPINI
13 settembre 2025
Dzeko, uno dei nuovi più attesi (Germogli)

Dzeko, uno dei nuovi più attesi (Germogli)

Firenze, 13 settembre 2025 – Esaurita la sosta per la Nazionale, la Fiorentina fa il suo “esordio” stagionale allo stadio “Franchi” in ristrutturazione e va a caccia del primo successo in campionato. Se l’esordio è sicuro (stadio “Artemio Franchi”, ore 20.45, diretta tv su Dazn e Sky Sport), ottenere la prima vittoria del campionato sarà dura. Dopo due pareggi in trasferta con vari rimpianti (a Cagliari e a Torino, sponda granata) a Firenze arriva il Napoli campione d’Italia e a punteggio pieno dopo due giornate, seppur con qualche affanno. 

Per i viola, dunque un test molto difficile, ma anche un’occasione di dare una prima svolta (positiva!) a questo campionato. Il pubblico di Firenze ha risposto alla grande, come sempre (21mila biglietti venduti alla vigilia), e sosterrà i viola in maniera incessante. C’è curiosità di vedere dal vivo i nuovi in azione e di rivedere Stefano Pioli sulla panchina gigliata. A proposito di Pioli, le sue scelte dovrebbero  vedere un 3-5-2 con Dzeko e Kean in attacco e un centrocampo con Dodo e Gosens esterni, poi Fagioli, Mandragora, Sohm (in ballottaggio con Nicolussi  Caviglia). Dietro, Comuzzo, Pongracic e Ranieri.

Probabili formazioni

FIORENTINA (3-5-2): 43 De Gea; 15 Comuzzo, 5 Pongracic, 6 Ranieri, 2 Dodo; 44 Fagioli, 8 Mandragora, 7 Sohm, 21 Gosens; 9 Dzeko, 20 Kean. Allenatore: Pioli.

NAPOLI (4-1-4-1): 1 Meret; 22 Di Lorenzo, 31 Beukema, 5 Juan Jesus, 37 Spinazzola: 68 Lobotka; 21 Politano, 99 Anguissa, 11 De Bruyne, 8 McTominay; 27 Lucca. Allenatore: Lucca.

Arbitro: Zufferli di Udine

