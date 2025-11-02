Fiorentina nell’abisso, Pioli al capolinea? Il Lecce passa al Franchi con Berisha

Firenze, 2 novembre 2025 - Per la Fiorentina, dopo il terremoto dell'addio del ds Pradé, la settimana è stata ancora più pesante delle altre, tutte incastonate nel contesto di un inizio di campionato ha incubo, con la casella delle vittorie ancora vuota: nonostante la giornata di campionato sia appena la decima, al Franchi c'è già aria di ultima spiaggia per il match contro il Lecce, per Pioli ma non solo. L'aria è pesantissima e non solo per la pioggia copiosa e così i giallorossi ne approfittando portandosi in vantaggio con Berisha nella prima metà della frazione iniziale, per il resto avara di emozioni. La ripresa segue lo stesso canovaccio, ma con delle variazioni sul tema. La prima è una puntata di Kean dagli sviluppi di un corner che Falcone inchioda sulla linea. Poi è la volta di un contatto in area tra Ranieri e Pierotti: l'arbitro Rapuano prima assegna il rigore ma, dopo on field review torna sui suoi passi e revoca un penalty che in effetti appariva generoso, con il difensore viola a sgambettarsi da solo. Poi, in pieno recupero, ancora Kean lavora una buona palla per Sohm, che manda alle stelle il rigore in movimento e, con esso, l'ultima chance di pareggiare un match che invece prende la via del Lecce. Per Pioli la crisi è nerissima, con la posizione in classifica che diventa la penultima, con la possibilità di incassare domani addirittura il sorpasso del Genoa.

Le formazioni ufficiali

Per un match già cruciale per la sua panchina, Pioli sceglie un 3-5-2 aperto da De Gea, protetto da Pongracic, Comuzzo e Ranieri, con Dodò e Fortini sulle bande e Ndour, Nicolussi Caviglia e Fagioli sulla mediana: davanti ci sono Dzeko e Kean, l'artiglieria pesante. Di Francesco replica con un 4-3-3 che tra i pali vede Falcone, con Veiga, Tiago Gabriel, Gaspar e Gallo in difesa: a centrocampo ci sono Coulibaly, Ramadani e Berisha, mentre in attacco tocca a Banda, Stulic e Tete Morente.

Primo tempo

I ritmi di inizio match sono piuttosto bassi, con i soli gialli comminati dall'arbitro Rapuano prima a Nicolussi Caviglia e poi a Fagioli nel giro di pochi secondi a diventare un evento rilevante. È la testimonianza delle difficoltà della Fiorentina, che soffre le folate del Lecce ma prova poi a mettere la testa fuori dal guscio con uno scatto di Kean, che prima supera Tiago Gabriel e poi viene rimontato dallo stesso. Si tratta di un lampo, perché al 23' gli ospiti passano in vantaggio con Berisha, che all'altezza del secondo palo manda nel sacco il cross di Tete Morente: curiosamente, proprio l'albanese aveva avviato l'azione scippando la sfera a Ndour. Il Lecce insiste e al 27', con un diagonale non irreprensibile, manda al tiro Banda: De Gea intercetta e rilancia per Kean, ben controllato dalla difesa giallorossa. Al 31' proprio Kean chiama Falcone alla parata di piede, ma la segnalazione del fuorigioco sulla sponda di Ranieri vanifica lo scontro. I viola crescono e al 37' sfiorano il pareggio quando Dzeko incoccia la palla con la nuca su cross di Fortini, una delle poche note positive di questo complicatissimo inizio di stagione dei gigliati. Sull'ennesimo piazzato dalla trequarti esterna, Nicolussi Caviglia cerca Dzeko, anticipato in corner dalla difesa ospite, che poco prima aveva sofferto anche su un batti e ribatti in area: sul successivo corner Ranieri, solo all'altezza del secondo palo, di testa la manda incredibilmente alta sulla traversa. Anche il Lecce si rende pericoloso da calcio d'angolo: Berisha va da Gaspar, che la gira di poco sul fondo. Il recupero è appena di 1', che non cambia le sorti del match del Franchi: vince il Lecce, che momentaneamente aggrava la crisi senza fine della Fiorentina.

Secondo tempo

Pioli lascia negli spogliatoi Fagioli, Ndour e Nicolussi Caviglia: nel contesto di un'autentica rivoluzione di centrocampo entrano Gudmundsson, Sohm e Mandragora. Non cambia però lo spartito del match, con il Lecce ben più audace: al 48' una respinta così così di Dodò arma la botta imprecisa di Tete Morente. Al 57' Ranieri regala una punizione dal limite agli ospiti: la barriera viola respinge la conclusione di Berisha e sul prosieguo dell'azione De Gea si accartoccia sulla conclusione senza troppe pretese di Tete Morente. Arriva l'ora del quarto cambio di Pioli: esce Dzeko, uno dei pochi ad aver creato qualche pericolo nel primo tempo, ed entra Piccoli, che subito svetta su calcio d'angolo ma senza dare precisione alla sfera. Dopo una fase di stasi, che ovviamente fa più gioco al suo Lecce (l'unico flash è un tiro di controbalzo di Gudmundsson che finisce alto sopra la traversa), Di Francesco muove qualche pedina, con Pierotti che rileva Banda, mentre Maleh rimpiazza il match winner Berisha: l'ultima mossa di Pioli è invece Fazzini per Comuzzo. Al 79' la Fiorentina costruisce la più nitida chance da gol dagli sviluppi di un calcio d'angolo: dopo uan carambola la palla arriva a Kean, che la tocca con la punta prima che Falcone la inchiodi proprio sulla linea. All'84' Rapuano assegna un rigore per un contatto tra Pierotti e Ranieri, con quest'ultimo che sembra però sgambettarsi da solo: richiamato dal Var, l'arbitro va al monitor e ritorna sui suoi passi, revocando il penalty. Scampato il pericolo, Di Francesco lancia Camarda per Stulic e Kaba per Tete Morente prima che arrivi la segnalazione dei 6' di recupero. Al 93' Kean lavora bene a sinistra e mette in mezzo una palla che diventa buona per Sohm, che ha a disposizione quasi un rigore in movimento: il tiro di controbalzo termina però in curva e, con esso, finiscono le speranze dei viola di regalarsi almeno un pareggio che comunque non avrebbe chiuso una crisi senza fine. Figurarsi una sconfitta in casa con un Lecce che invece fa un grande balzo in avanti in classifica.