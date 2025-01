Fiorentina, Palladino: "Dispiace non aver vinto. Ma guardiamo il bicchiere mezzo pieno..."

Firenze, 19 gennaio 2025 - Mister Raffaele Palladino analizza la sfida pareggiata contro il Torino al Franchi. “Provo tanto dispiacere perché siamo partiti benissimo, con grande intensità, l’espulsione poteva mettere la partita sul binario giusto e abbiamo buttato via un’occasione. Io vedo i ragazzi soffrire nel non fare risultato, veniamo da 6 partite senza vittorie, però io guardo anche il bicchiere mezzo pieno e vedo una Fiorentina sesta in classifica, con la quarta miglior difesa e in linea con gli obiettivi”.

Nel secondo tempo non siete stati aggressivi…

“Non siamo riusciti a raddoppiare e quello è il rammarico di questa partita. Poi su un errore individuale in uscita abbiamo preso gol. La squadra lì è andata in ansia. Dobbiamo crescere dal punto di vista della personalità. Loro poi l’hanno messa sul piano fisico e noi potevamo fare una fase di non possesso più aggressiva”.

Da Gudmundsson e Colpani si aspetta di più?

“Questa è una squadra di grande talento e non può dipendere dai singoli. Adesso bisogna crescere di squadra e capire i momenti, facendo le scelte giuste negli ultimi metri. È un percorso di crescita che stiamo facendo insieme. Ripeto, se vogliamo vedere tutto negativo c’è tanto da analizzare ma c’è anche tante cose positive”.

I tifosi vi hanno fischiato...

“Capisco i tifosi, i tifosi sono i primi a star male quando non si vince. Sappiamo che dobbiamo fare qualcosa in più per uscire da questo momento. Io conosco solo una strada per uscire, che sono i fatti e non le parole. Sui cambi dico che io cerco sempre di fare del mio meglio: i ragazzi danno tutto e cerco di mettere i giocatori in condizione di esprimersi al meglio”.

Pongracic potrà giocare?

“Intanto l’errore del gol dell’1-1 non è di Comuzzo ma è un errore di squadra. Marin è stato tanto tempo fuori, con degli infortuni. Adesso sta lavorando con grande continuità. Noi crediamo in lui e appena avrà l’occasione si metterà in mostra”.

Sui cambi...

“Ho preferito togliere Albert perché era in calo e perché Beltran sa giocare meglio in certe situazioni, ho tenuto dentro Colpani perché è l'unico mancino che abbiamo e volevamo giocare sul binario. Folorunsho ci dà una fisicità che ci mancava”.

Difficile rinunciare a Sottil dall'inizio?

“Ha fatto bene in questo mese ma oggi ho preferito Folorunsho per avere caratteristiche diverse. Quando verrà chiamato in causa deve farsi trovare pronto”.