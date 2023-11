Fiorentina, per Kayode una distorsione “di medio grado” alla caviglia sinistra

Firenze, 27 ottobre 2023 – Nessuna lesione ossea né a livello di legamento ma la distorsione alla caviglia sinistra rimediata da Michael Kayode contro il Cukaricki è comunque «di medio grado». È il responso degli accertamenti a cui si è sottoposto oggi il difensore della Fiorentina colpito duro ieri sera nei primissimi minuti della gara di Conference League contro la formazione serba del Cukaricki.

Nonostante la giovanissima età (19 anni) Kayode ha saputo mettersi in luce in questa prima parte di stagione sostituendo Dodò operato al ginocchio: finora ha collezionato 9 presenze fra campionato e Conference League e ha appena rinnovato con il club viola fino al 2028 dopo essere finito nel mirino dell'Arsenal e di altre importanti società. Quindi il difensore è costretto a fermarsi ora che stava letteralmente decollando: ha già cominciato il percorso riabilitativo come fa sapere la Fiorentina attraverso una nota e e verrà rivalutato nel corso dei prossimi giorni. Di sicuro però salterà la trasferta di lunedì con la Lazio e la sempre attesissima sfida con la Juventus (fra l'altro la società dove ha mosso i primi passi, nelle giovanili) in programma domenica 5 novembre al Franchi.