Fiorentina, un campione da ritrovare. “Vai e fai quello che vuoi: così Gila esaltò il suo Gud. Che errore imbrigliarlo”

Firenze, 8 ottobre 2025 – No, questa volta non parla da manager numero uno della MotoGp. Anche perché, sia chiaro, Carlo Pernat il calcio, il pallone, ce l’ha nel sangue, da genovese che ama il Genoa. E che come tale, accetta volentieri di parlare, mandare qualche messaggio cifrato e provare a riaccendere il motore di uno dei suoi campioni preferiti: Albert Gudmundsson.

«Anche se – precisa – mi piacerebbe prima di tutto sapere da voi, da chi segue la Fiorentina o dalla Fiorentina stessa, come mai un grande come Gud, in viola, sta vivendo stagioni così brutte e in salita. E’ incredibile, perché, ve lo assicuro, Albert è fortissimo, ha qualità da vendere e nel Genoa ha fatto cose straordinarie».

E lei, Pernat, come se lo spiega questo voltafaccia fra il Gud genoano e quello Fiorentina?

«Io un’idea me la sono fatta».

Quale?

«Albert è un giocatore che non puoi imbrigliare in uno schema. In una posizione definitiva e rigida. E’ uno che sulla mediana deve sentirsi libero di andare ovunque. Non puoi chiedergli di fare semplicemente la mezz’ala o magari di andare a chiudere gli spazi all’avversario».

Azzardiamo: magari potrebbe dare il massimo facendo l’attaccante puro e fisso?

«Per carità. Proprio no. Gud non è una seconda punta. Farlo stare lassù significa perdere gran parte del suo spirito...»

Insomma, Pernat, raccontanto così, Gud appare un giocatore addirittura complicato da gestire e utilizzare...

«Non è vero. I grandi campioni sono così. E nel Dna sono degli spiriti liberi da vincoli e ingessature tattiche. Chiedete a Gilardino come è riuscito a sfruttare il talento di Gud nel suo Genoa. Sa cosa gli disse il primo giorno che si sono incrociati in rossoblù?»

Cosa?

«Gila vide per un po’ Albert in campo, poi gli parlò e fu un confronto di pochissime parole. Queste: tu mettiti la maglia, prendi la palla e fai quello che vuoi...».

Il risultato fu eccellente.

«Beh, basta andare a rivedere quel Genoa e quello che Gud fece per il Genoa. Assist, gol e, guai dimenticarlo, azionava dribbling da brividi. Si portava via l’uomo, puntava la porta. Grande».

Avrà pure avuto qualche difetto?

«Potrei definirlo a tratti... un po’ presuntuosetto. Faccio un esempio: se c’era un rigore da tirare, lui e Retegui finivano per beccarsi. Però sa che le dico anche? Che nel pallone essere presuntuosi, se nel modo e nella dose giusta, può essere una dote in più».

Pernat, sembra che stia parlando di un giocatore che a Firenze non è mai arrivato...

«Lo so, lo so. Seguo Gud e vedo spesso la Fiorentina e sinceramente mi domando perché prima con Palladino e poi, adesso, con Pioli, quel giocatore che conosco io sia svanito».

Colpa del ruolo?

«E’ probabile. E glielo ripeto, ogni volta che lo vedo come secondo attaccante mi viene da pensare che in quella posizione il suo rendimento è, al massimo, al 50 per cento».

Problemi di concentrazione e quindi psicologici?

«Di sicuro, Gud è un ragazzo chiuso. Il suo carattere è quello della gente del nord Europa, ma se giocasse come piace a lui, quindi divertendosi, farebbe molto meglio e di più».

Una cosa, comunque, non dovremmo dimenticare: che la Fiorentina ha fatto di tutto per averlo e lo ha pagato un bel pacchetto di milioni...

«Assolutamente. La società viola ha puntato forte su di lui. Ma proprio per questo mi domando: quando Pradè o chi per lui è venuto a Genova per fare l’affare, un contatto con Gilardino l’avranno avuto, no? Immagino di sì e allora dovevano e prima o poi dovranno ascoltarlo e dire anche loro a Gud: vai in campo e fai quello che vuoi. Vedrete quanto vi farà divertire».