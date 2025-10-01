Fiorentina, Piccoli: "Emozionato per il debutto in Europa. Daremo tutti di più"

Firenze, 1 ottobre 2025 - Roberto Piccoli scalpita. Oltre a De Gea è l'altro sicuro di giocare domani sera contro il Sigma Olomouc e per lui si tratterà del debutto in campo europeo. E' l'ex attaccante del Cagliari a presentarsi davanti ai microfoni del Media Center del Viola Park per rispondere alle domande dei giornalisti. In primis sul momento delicato della squadra viola. "Dobbiamo continuare sulla nostra strada. Il lavoro ripaga sempre e ci porterà alla vittoria". Questa la prima analisi dell'attaccante sulle difficoltà attuali.

Pronto al debutto europeo?

"Ci sarà la mia famiglia in tribuna, ma anche la mia nuova famiglia, la Fiorentina. Sono emozionato per questo".

Come sta fisicamente?

"Dopo un po' di tempo sto conoscendo i miei compagni molto meglio. Fisicamente sto prendendo ritmo, che è la cosa più importante".

Sente il peso di essere stato pagato tanto? Cosa può dare alla Fiorentina?

"Posso portare le mie caratteristiche, attacco alla profondità, dinamismo e presenza in area. La cifra alta pagata per me? E' un onore, ma non è che mi pesa troppo. La società mi ha pagato con un giusto standard rispetto a ciò che c'è adesso sul mercato: sono tranquillo".

Cosa cambia tra giocare da solo o con un compagno in attacco?

"Possiamo giocare con uno o due punte, in coppia dobbiamo migliorare la comunicazione ma ci stiamo lavorando. Poi starà al mister decidere".

Siete chiamati a dare di più in attacco.

"Davanti dobbiamo essere più cinici e cattivi sotto porta, perché dobbiamo sfruttare le occasioni che ci concedono per portare a casa il risultato. Siamo consapevoli di dover dare tutti qualcosa in più, anche dal punto di vista di carattere, ci siamo parlati e ce lo siamo detti".

Esposito e Camarda hanno segnato, si vuole unire anche lei?

"Sì, spero di farlo presto anche io. Faccio l'attaccante e mi pagano per far gol, non vedo l'ora di farlo".

Voi calciatori dovete assumervi maggiori responsabilità?

"Lo sappiamo, dobbiamo dare di più. Serve alzare il livello di carattere, attenzione e qualità: fare un passo in più tutti insieme".

Cosa le è piaciuto di Firenze in queste prime settimane?

"Firenze è una piazza passionale che ti dà tanto. Ci hanno sempre incitato e sostenuto e i tifosi sono fondamentali per noi. Tocca alle nostre prestazioni riportarli dalla nostra parte".

