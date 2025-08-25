Acquista il giornale
Fiorentina, ecco Piccoli. Visite e firma per il nuovo attaccante viola

Il centravanti classe 2001 in arrivo dal Cagliari è sbarcato a Firenze per sostenere le visite mediche e firmare il contratto con la Fiorentina

di ALESSANDRO LATINI
25 agosto 2025
Il nuovo attaccante della Fiorentina, Roberto Piccoli (Fotocronache Germogli)

Il nuovo attaccante della Fiorentina, Roberto Piccoli (Fotocronache Germogli)

Firenze, 25 agosto 2025 - Era atteso e puntuale è arrivato in città. Roberto Piccoli ha raggiunto stamani il Viola Park dove ad attenderlo c'erano i dirigenti viola, poi per lui è scattato il momento delle consuete visite mediche. Accompagnatonel cuore di Firenze presso la Clinica Fanfani con un van della società, il nuovo attaccante della Fiorentina si è sottoposto ai test di rito. Sorridente e carico, il club viola e il Cagliari hanno aspettato di mandare in archivio il confronto diretto di ieri pomeriggio per procedere con un trattativa chiusa ormai da diversi giorni.

Noti i termini dell'accordo. Al Cagliari vanno 25 milioni di euro + 2 di bonus e il 10% sull'eventuale futura rivendita. Il calciatore firmerà un contratto quinquennale (fino al 2030) a 1,4 milioni a stagione. Debutto atteso per domenica prossima contro il Torino. Giovedì Piccoli non potrà giocare perché non inserito nella lista Uefa per il playoff contro il Polissya. A breve la Fiorentina comunicherà anche giorno e ora della sua presentazione ufficiale a stampa e tifosi.

Alessandro Latini

© Riproduzione riservata

