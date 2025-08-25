Fiorentina, ecco Piccoli. Visite e firma per il nuovo attaccante viola

Firenze, 25 agosto 2025 - Era atteso e puntuale è arrivato in città. Roberto Piccoli ha raggiunto stamani il Viola Park dove ad attenderlo c'erano i dirigenti viola, poi per lui è scattato il momento delle consuete visite mediche. Accompagnatonel cuore di Firenze presso la Clinica Fanfani con un van della società, il nuovo attaccante della Fiorentina si è sottoposto ai test di rito. Sorridente e carico, il club viola e il Cagliari hanno aspettato di mandare in archivio il confronto diretto di ieri pomeriggio per procedere con un trattativa chiusa ormai da diversi giorni.

Noti i termini dell'accordo. Al Cagliari vanno 25 milioni di euro + 2 di bonus e il 10% sull'eventuale futura rivendita. Il calciatore firmerà un contratto quinquennale (fino al 2030) a 1,4 milioni a stagione. Debutto atteso per domenica prossima contro il Torino. Giovedì Piccoli non potrà giocare perché non inserito nella lista Uefa per il playoff contro il Polissya. A breve la Fiorentina comunicherà anche giorno e ora della sua presentazione ufficiale a stampa e tifosi.

Alessandro Latini