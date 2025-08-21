Fiorentina, Pioli: “Avevo un po' di timore. Vittoria che premia il nostro lavoro”

Firenze, 21 agosto 2025 - Buona la prima per la Fiorentina, che a Presov batte il Polissya per 0-3 e ipoteca il passaggio del turno in vista della sfida di ritorno di giovedì prossimo a Reggio Emilia. Autogol procurato da Kean (poi espulso), poi le reti di Gosens e Gudmundsson nella ripresa. Buona prova nel complesso della Fiorentina, che attende anche Piccoli dal mercato. Queste le parole di Stefano Pioli nel dopo partita. "C'è soddisfazione. Affrontare la partita così significa tanto, come il passaggio di questo turno. E' giusto essere premiati da una vittoria che ci dà un bel vantaggio in vista del ritorno, proprio per il lavoro fatto durante questi quaranta giorni".

E' entrato nella testa dei giocatori in poco tempo…

"Sono arrivato con entusiasmo, energia ed idee chiare. Ma ho trovato un gruppo molto professionale, con spessore morale importante. E poi sono ottimi giocatori, con qualità significative. Ero un po' preoccupato, non l'ho dato a vedere ieri in conferenza stampa, ma in genere in questo periodo si giocano ancora le amichevoli. Li abbiamo limitati, togliendogli le giocate che preferiscono. E poi dobbiamo ringraziare David per la parata nel primo tempo. Ma anche quando siamo rimasti in dieci ho visto compattezza".

Sull'espulsione di Kean…

"Moise ha sbagliato e la reazione era da punire con il rosso, ma anche la tirata dei capelli del suo avversario era da punire. Non ci voleva, imparerà anche da queste cose, ma vuol dire che sarà più fresco per domenica: ci attende un'altra partita importante".

Umiltà e disponibilità anche nel secondo tempo…

"A volte siamo più aggressivi ma non volevamo uscire sul portatore di palla. Avevano preparato giocate che gli abbiamo tolto, poi con la palla abbiamo lavorato bene. E' una buona base dalla quale partire. Ci conosciamo da quaranta giorni, dobbiamo migliorare tante cose. Ma l'atteggiamento è quello giusto, in dieci, con la condizione che non è quella ottimale".

Gudmundsson, viene da una stagione difficile. Ha bisogno di autostima?

"Bisogna pretendere tanto da Albert, ha tanto da dare. Ha qualità, velocità. Preferisce giocare tra le linee, ma deve andare anche in profondità. Deve essere efficace. Sta dando completa disponibilità, le sue qualità verranno fuori. Dobbiamo conoscerci, cambieremo anche qualcosa in campo con e senza palla, ma Gud è sicuramente centrale nella nostra squadra".